SG Schrezheim trennt sich von Trainer Niggel

Erst der bittere Abstieg in der Relegation in die B-Liga, dann nur acht Punkte aus sechs Spielen in der neuen Spielzeit. Zu wenig für die Verantwortlichen der SG Schrezheim, die daher zum gewohnten Mechanismus im Fußball greifen: Trainerwechsel. Günter Niggel wird die Mannschaft daher am an diesem Sonntag gegen einen der Favoriten auf den Aufstieg in die A-Liga, die Sportfreunde aus Rosenberg nicht mehr coachen.

„Ich bin nicht zurückgetreten und hätte gerne weiter gemacht“, sagt Niggel auf Nachfrage. Die Entscheidung, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden, fiel bereits bei einem gemeinsamen Gespräch am Montag und damit unmittelbar nach dem 1:4 in Schloßberg. „Schade, dass es so endet“, sagt Niggel über seine Amtszeit, die mit der Saison 2021/2022 begann. „Schrezheim ist mir ans Herz gewachsen.“ Daher wünscht er seinen nun ehemaligen Jungs natürlich maximalen Erfolg in den anstehenden Spielen. „Das fehlende Quäntchen Glück und viele Verletzungen haben meine Amtszeit geprägt.“ Sportlich habe die SGS aber einen Schritt nach vorne gemacht. Abteilungsleiter Hans-Peter Vaas und das Gremium des Vereins mussten trotzdem die Reißleine ziehen. „So ging es einfach nicht weiter.“ Die Mannschaft habe in keiner Weise den hohen Aufwand des Trainers wertgeschätzt. „Sie hatten eine Wohlfühloase und haben den Trainer letztlich im Stich gelassen.“ Damit ist jetzt Schluss. Die Enttäuschung über die erbrachte Leistung in der Saison bislang, die schwingt in jedem seiner Worte mit. „Es war auf jeden Fall mehr drin und wir können ja nicht die ganze Mannschaft austauschen.“ Heißt: Am Ende trifft es eben den Trainer. Vaas hatte Niggel einst bei Schrezheim ins Gespräch gebracht und sagt jetzt klar: „Er ist ein Toptrainer, macht ein super Training und ist engagiert. Der Schritt ist mir nicht leicht gefallen. Der Entschluss fiel im Gremium und ich trage diesen mit. Es lag eben nicht nur an der aktuellen sportlichen Situation.“

Übernehmen wird in Schrezheim bis auf Weiteres eine Interimslösung. Die ehemaligen Co-Trainer Marco Babbel und Nicolai Eckenweber gemeinsam mit Jugendleiter Luis Ebert werden noch die Mannschaft auf die Spiele in der Kreisliga B III vorbereiten. „Wir sind im Guten auseinandergegangen und es gab kein böses Wort“, fasst Vaas in Richtung Niggel noch einmal zusammen. Er werde sicherlich bald wieder einen Trainerjob finden. „Da bin ich mir absolut sicher.“ Ob die SG Schrezheim unter dem neuen Trainerteam in die Spur finden wird, das bleibt indessen abzuwarten. Erste Bewährungsprobe ist an diesem Sonntag um 15 Uhr.