Punkte bleiben bei den Gastgebern

Kein erfolgreiches Wochenende für die Kegler und Keglerinnen des KC Schrezheim.

Gegen den EKC Lonsee wusste man, dass die Trauben ziemlich hoch hängen. Es war den Keglern aus Schrezheim klar, dass dieses Spiel kein Spaziergang werden würde. Mit einem klaren 1:7 musste man die Punkte in Lonsee lassen. Beste Spieler waren Srdan Sokac mit 618 und André Gubitz mit 587 Kegeln. Die Frauen reisten am Sonntag zum SKC Eggolsheim. Hier musste man sich auf ungewohnte Bahnverhältnisse einstellen. Das Trainergespann Lutz und Sokac setzten im Startpaar auf Daniela Weber und Christina Neundörfer. Weber verlor mit den letzten Würfen ihr Duell. Christina Neundörfer war gut in der Spur und holte klar ihren Mannschaftspunkt. Im Mittelpaar kamen dann Saskia Hopp und Sabina Sokac. Beide hatten die Bahnen gut im Griff, mussten aber auf den letzten Metern ihre Punkte nur knapp an Eggolsheim abgeben.

Zum Schluss kamen dann Bianca Sauter und Kathrin Lutz. Sauter gab ihr Duell an eine gut aufspielende Eggolsheimerin ab. Lutz war in ihrem Element und holte sich mit der Tagesbestleistung den Mannschaftspunkt. Am Ende fehlten den Damen vier Kegel zu einem Unentschieden. Somit bleiben die Punkte in Eggolsheim. Die Ergebnisse der KC-Keglerinnen: Daniela Weber 558, Christina Neundörfer 587, Saskia Hopp 559, Sabina Sokac 562, Bianca Sauter 541 und Kathrin Lutz mit 618 Kegeln. Das Trainergespann blickt trotz der Niederlage positiv in die nächsten Spiele. Die Männer spielen am Samstag beim SKV Brackenheim. Die Frauen spielen am Sonntag um 12 Uhr gegen den KV Liedolsheim.