Männer siegreich, Damen glücklos

Eine knappe Niederlage im entscheidenden Moment bringt die Keglerinnen des KC Schrezheim auf die Verliererstraße. Dafür feierten die Kegler des KCS einen Sieg.

Die Schrezheimer Kegler mussten beim SVH Königsbronn antreten und knapper hätte das Spiel nicht ausgehen können. Mit dem vorletzten Wurf fuhren die Männer aus Schrezheim den nächsten Sieg ein. Daniel Lau brachte die Herren wieder zurück ins Spiel und somit können die nächsten zwei Punkte auf dem Konto verbucht werden. Beste Spieler waren Srdan Sokac 642, Stefan Siegl 628 und Daniel Lau 590 Kegel. Die Keglerinnen des KC Schrezheim wollten es den Männern nachmachen. Doch hier fehlte im entscheidenden Moment das Glück. Bei der Victoria Bamberg wusste man, dass jeder an seine Leistungsgrenze gehen musste, um etwas mitzunehmen. Im Starttrio setzte das Trainergespann Lutz auf Saskia Hopp, Christina Neundörfer und Sabina Sokac. Hopp (611 Kegel) spielte fokussiert und holte den ersten Punkt für Schrezheim ‐ mit einem Neuner im 30. Wurf holte sie einen halben Satzpunkte und gewann trotz schlechterem Ergebnis mit 2,5 zu 1,5 den Punkt. Neundörfer (600) schrammte am Mannschaftspunkt vorbei ‐ mit 20 Kegel Unterschied musste sie alle vier Sätze abgeben. Sokac (555) konnte an ihre Form aus der vergangenen Woche nicht anknüpfen und musste klar den Punkt abgeben. Im Schlusstrio spielten Lena Bauer, Bianca Sauter und Daniela Weber. Bauer (597) startete von Beginn an konzentriert und musste trotz einer sehr starken Schlussbahn von 167 Kegeln den Punkt an die Gastgeber abgeben. Bei Sauter (585) war es ähnlich knapp. Die letzten Würfe waren entscheidend, auch hier fehlte das Quäntchen Glück zum Mannschaftspunkt. Weber (602) reihte sich in der Pechsträhne mit ein. Trotz starker Leistung hatte auch ihre Gegnerin zum Schluss immer die Nase vorne. Das Trainergespann ist trotz der Niederlage positiv für die nächsten Spiele gestimmt: „Mit einer Gesamtholzzahl von 3550 braucht man sich nicht zu verstecken. Wir wollen weiterhin am Ball bleiben und an diesen Leistungen festhalten.“ Am Samstag spielen die Männer um 12 Uhr gegen den KV Geislingen im Kegeltreff. Am Sonntag müssen die Frauen gegen den BW Auma ab 12 Uhr ran.