Knappes Aus in der Qualifikation

Im NBC-Pokal im kroatischen Slavonski Brod haben die Keglerinnen des KC Schrezheim die Qualifikation für das Halbfinale knapp verpasst.

Angefangen hatte Kathrin Lutz bereits am vergangenen Mittwoch mit zwei guten Bahnen. Mit 139 und 131 Kegeln legte sie schon stark los. Dannach gab sie jedoch richtig Gas und zeigte mit 148 Kegeln, was sie kann. Mit 146 auf der letzten Bahn kam sie letztlich auf starke 564 Kegel.

Christina Neundörfer steuerte zunächst 145 und 133 Kegel bei und drückte danach das Gaspedal richtig durch. Weitere 157 ließen ihre Ausbeute auf 576 Kegel anwachsen. Bei ihrem internationalen Debüt am Donnerstag hielt Lena Bauer die Schrezheimer mit ihren 508 Kegeln im Rennen um die begehrten Halbfinalplätze. Sabina Sokac schaffte 550 und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Mit ihren konstanten Durchgängen hatte sie eine gute Grundlage für die Mannschaftsführerin Bianca Sauter geschaffen. Mit zwei starken Bahnen (146 und 147) legte Sauter einen super Start an den Tag. Am Ende erspielte sie 858. Allerdings reichte es nicht die Halbfinal-Qualifikation. Es waren 34 Kegel zu wenig. Im Halbfinale spielen die ungarische Mannschaft von Rakoshegy, ZKK Istra und KK Zagreb aus Kroatien, sowie der KSV Wien. Schrezheim geht damit etwas niedergeschlagen, aber dennoch motiviert in die Saison. Am nächsten Sonntag fährt die Mannschaft nach Eggolsheim, die sich knapp um drei Holz hinter dem KCS platzierten.