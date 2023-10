Guter Start für die KC Schrezheim

Der 21. NBC-Pokal hat für die Schrezheimer Kegler mit der Eröffnung am Montag und Saskia Hopp als erste Starterin am Dienstag begonnen.

Hopp erspielte mit soliden 558 Kegeln den Schrezheimern eine gute Ausgangslage. Zur Eröffnung schickte der KC Schrezheim Lea Fladung, Lena Bauer und Christina Rautenberg, die ihr internationales Kegel-Debüt geben werden, als Vertreterinnen.

Die Bahnen in Slavonski Brod haben ihre Tücken, das merke am Dienstagvormittag auch die erste Starterin für Schrezheim, Saskia Hopp. Mit zwei Raketenbahnen auf der schwer zu spielenden Anlage fing sie an. Auf der ersten Bahn waren es 145. Sie legte dann noch auf der zweiten Bahn mit 159 einen oben drauf. Die dritte Bahn beendete sie mit 141. Auf der letzten Bahn fehlte jedoch etwas das Glück . Am Schluss waren es gute 558 Holz für Schrezheim. Einige Mannschaften haben bereits zwei Spielerinnen ins Rennen geschickt. Dadurch ist es schwer, die aktuelle Platzierung zu benennen. Dieses Ergebnis brachte die Schrezheimer aber schon mal in eine gute Ausgangslage.