Geplante Schrezheimer Investitionen finden ungeteilte Zustimmung

Auf der letzten Sitzung des Schrezheimer Ortschaftsrats in diesem Jahr haben Oberbürgermeister Michael Dambacher und Stadtkämmerer Sebastian Thomer den Haushaltsentwurf 2024 und die kommunale Finanzplanung 2025 bis 2027 vorgestellt. „Ich bin alles in allem soweit zufrieden“, sagte der OB. Dass die Ausgaben rund 1,6 Millionen Euro höher seien als die Einnahmen, liege zum einen daran, dass die Gewerbesteuer nicht mehr so sprudele, und zum anderen an steigenden Energiekosten. Die geplanten Investitionen im kommenden Jahr, so Thomer, müssten mit Krediten in Höhe von rund 13 Millionen Euro finanziert werden. Das Investitionsvolumen bleibe mit rund 35,9 Millionen Euro fast unverändert und ehrgeizig. „Die Eata begleitet uns nicht mehr, sie ist abgeschlossen. Die Landesgartenschau befindet sich in der Bauphase“, so Thomer. Er gehe von wieder steigenden Gewerbesteuereinnahmen in den kommenden Monaten aus.

Die für Schrezheim geplanten Maßnahmen wie die fortschreitende Ertüchtigung und Dachsanierung der Kindertagesstätte sowie die umfangreiche Sanierung der Sankt-Georg-Schule mit Brandschutz schlagen 2024 mit insgesamt 1.215.000 Euro zu Buche. Für die laufende Bauunterhaltung und Wartung sind 46.000 Euro vorgesehen. Die Stadt, so Thomer, habe Zuschüsse beantragt. Für den Tiefbau sind 80.000 Euro eingeplant. Sie betreffen den dritten Bauabschnitt des Feldwegs Geisshalde sowie den Radweg entlang der vielbefahrenen L1060 zwischen Eggenrot und Hohenberg, 2024 speziell den Abzweig Adelsmannsfelden bis zum Ortsausgang Eggenrot. Die Gesamtkosten für dieses Projekt, dessen Planung Jahrzehnte zurückreicht, belaufen sich auf rund anderthalb Millionen Euro. Außerdem sind zwei Stellen für die schnellere Entnahme von Löschwasser durch die Feuerwehr in Hinterlengenberg mit 5.200 Euro angesetzt.

Bei der Erstellung des Haushaltsplans sei noch unklar gewesen, ob die zurückgestellten Mittel für neues Mobiliar der Sankt-Georg-Halle (50.000 Euro) und das Baugebiet Oberhofenberg (100.000 Euro) bis zum Jahresende freigegeben werden könnten. Das sei nicht der Fall, so Thomer, weshalb die Mittel 2024 neu eingeplant würden.

Der Kämmerer nahm drei Anträge zum Haushalt mit, über die der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25. Januar entscheidet. Die stellvertretende Ortsvorsteherin Angelika Kucher (CDU) beantragte die Befestigung der Parkfläche bei der Sankt-Georg-Halle. Der Schotterbelag sei uneben, so dass sich bei Regen tiefe Pfützen bildeten. Einer präzisen Planung müsse hier eine Prüfung vorausgehen, so der OB.

Ihr Parteikollege Josef Kucher bemängelte fehlende Parkmöglichkeiten in Schleifhäusle. Die Gaststätte habe nur acht Parkplätze, so dass oft auf der Straße geparkt werde. Mithilfe des Bauhofs könne für rund 18.000 Euro kostengünstig ein für die Dorfbewohner wichtiger Parkplatz geschaffen werden.

Der stellvertretende Orstvorsteher Jürgen Lang (Freie Wähler) wies auf den desolaten Zustand der Brunnenstraße in Rotenbach hin. Sie müsse generalsaniert und für die Entwässerung bei Starkregen gesorgt werden. Wenn 2024 mit der Planung durch das Tiefbauamt begonnen werde, könne die Maßnahme 2026 umgesetzt werden, wobei 30.000 Euro dafür bei weitem nicht ausreichten.

Einen vierten Antrag stellte Philipp Schmid (CDU) mit der kompletten Asphaltierung des zirka einen Kilometer langen Altmannsroter Rundwegs. Davon seien 850 Meter asphaltiert, der Rest sei Feldweg. Kosten rund 25.000 Euro. Kämmerer Thomer vertröstete auf 2025.

Das Ortschaftsbudget für Schrezheim bleibt mit 20.000 Euro unverändert, während die Ortsvorsteherin Sonja Fuchs für Geschäftsaufwendungen zur Verfügung stehende Summe um die Hälfte auf 500 Euro gekürzt wurde. 2024 sei das dritte Jahr seit Einführung des Ortschaftsbudgets. Die Stadt werde auf den Ortschaftsrat zukommen, um ein Meinungsbild dazu einzuholen.

Der Ortschaftsrat votierte einstimmig für den Haushaltsentwurf 2024 sowie die Wirtschaftspläne 2024 der Eigenbetriebe Baubetriebshof und Abwasserbeseitigung.