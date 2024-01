Da ist den Keglerinnen aus Schrezheim auf heimischen Bahnen eine echte Sensation gelungen.

Erst spielten jedoch die Männer gegen den SVH Königsbronn. In einem sehr spannenden und ausgeglichenen Spiel konnte man die Punkte in Schrezheim behalten. Beste Spieler waren: Srdan Sokac 637, Stefan Siegl 629 und André Gubitz 628 Kegel.

Am Sonntag durften dann die Keglerinnen des KC Schrezheim dann ans Werk. Von Anfang an war klar, dass es gegen den amtierenden deutschen Meister keine Leichtigkeit wird. Im Startpaar setzte man auf Saskia Hopp und Melina Ruß. Beide holten sich einen Satzpunkt und mussten knapp ihre Punkte an die Bambergerinnen abgeben. Zum Mittelpaar durften Daniela Weber und Christina Neundörfer ran. Hier verlief es ähnlich wie in Startpaar. Jede holte sich einen Satzpunkt, der Mannschaftspunkt ging auch hier an Bamberg. Nun war klar, dass ein Sieg nicht mehr möglich sein würde. Die Schrezheimerinnen im Schlusspaar Kathrin Lutz und Sabina Sokac kämpften jedoch um die letzten beiden Mannschaftspunkte und darum, die über 100 Holz aufzuholen. In einem sensationellen Endspurt der Beiden konnte der große Wurf gelingen und mit einem Unentschieden ein Tabellenpunkt erzielt werden. Das Trainergespann war überwältigt von dem nervenstarken Schlusspaar und mit dem Ausgang mehr als zufrieden: „Es war ein ganz großes Kino und eine tolle Werbung für unseren Kegelsport.“ Mit 3666 spielten die Keglerinnen ihre Heimbestleistung. Zuversichtlich kann man sich am Samstag auf den langen Weg nach Zerbst machen. Die erzielten Leistungen: Saskia Hopp 604, Melina Ruß 602, Daniela Weber 589, Christina Neundörfer 615, Kathrin Lutz 647, Sabina Sokac 609.