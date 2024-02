An diesem Sonntag steht für die Bundesliga-Keglerinnen des KC Schrezheim erst das zweite Heimspiel des Jahres an. Der Tabellenvierte trifft dabei auf den Neunten und damit Vorletzten SKC 67 Eggolsheim. Los geht es im Kegeltreff am Kloster um 12 Uhr.

Bianca Sauter freut sich auf das Heimspiel

Über fünf Wochen hatten die Damen des KC Schrezheim kein Heimspiel mehr in der 1. Bundesliga. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das anstehende Begegnung gegen Eggolsheim. „Wir freuen uns auf den Sonntag, dass wir jetzt endlich mal wieder zu Hause vor unseren eigenen Fans spielen können. Das ist nochmals etwas ganz anderes, als wenn wir lange zu einem Auswärtsspiel fahren müssen“, freut sich Kapitänin Bianca Sauter.

Den Gegner nicht unterschätzen

Auch wenn es auf dem Papier nach einer klaren Angelegenheit aussieht, wenn der Vierte auf den Neunten trifft, warnt Trainer Wolfgang Lutz davor, den Gegner zu unterschätzen: „Wir wissen, wie gut Eggolsheim eigentlich wirklich ist. Meiner Meinung nach sind sie zu Unrecht auf dem neunten Tabellenplatz. Meine Mannschaft wird auf der Hut sein.“ Bianca Sauter ergänzt dabei, dass Eggolsheim in dieser Saison bislang viel Pech mit Verletzungen hatte. „Ich werde der Mannschaft definitiv mit auf den Weg geben, dass das kein Alleingang wird. Wir müssen schauen, dass wir alles was geht, auf die Bahn bringen und voll konzentriert an die Sache herangehen.“

Wolfgang Lutz ist zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf

Zwölf der 18 Saisonspiele sind bereits absolviert und mit 16:8 Punkten belegt der KC Schrezheim aktuell den vierten Tabellenplatz. Trainer Wolfgang Lutz ist mit dem bisherigen Saisonverlauf weitestgehend zufrieden: „In der Vorrunde sind wir nicht so in die Pötte gekommen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Das ein oder andere Spiel ging verloren, in dem man durchaus hätte punkten können. Ab etwa November waren wir dann richtig gut in Fahrt und haben sogar Bamberg einen Punkt abluchsen können.“

Das internationale Geschäft ist noch möglich

Vor der Saison liebäugelte man im Lager des KC Schrezheim mit einem Platz, der für die Teilnahme am internationalen Klubwettbwerb berechtigt. Dabei müsse man einen der ersten drei Plätze erreichen. Platz drei belegt derzeit der SV Pöllwitz mit 19:5 Punkten. Über die Liga ist das internationale Geschäft also noch möglich.

Doch es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wie Trainer Wolfgang Lutz berichtet: „Der Sieger des nationalen DKBC-Pokals wird in der kommenden Saison ebenfalls international spielen.“ Schrezheim ist im Pokal noch dabei, im Viertelfinale geht es dabei zum Landespokalvertreter KSV Gräfinau-Angstedt. Gelingt ein Sieg, hat Schrezheim das Final-Four-Turnier erreicht. In der Endphase der Saison ist für den KC also noch einiges möglich.