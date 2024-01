Die Behinderten- und Versehrtensportgemeinschaft Ellwangen hat ihr traditionelles Jahresabschlussfest gefeiert. In der Sankt-Georg-Halle in Schrezheim begrüßte der Vorsitzende Heinz Rieker über 140 Vereinsmitglieder.

Ein weiterer Willkommensgruß galt Gitte Banas von der Schule Sankt Gertrudis und Vertretern des Teilhabekreises der Stiftung Haus Lindenhof in Ellwangen und Aalen.

In seiner Begrüßung blickte Rieker auf die vielen sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereins zurück und erwähnte vor allem den familiären Charakter der BVSG Ellwangen. „Für viele unserer langjährigen Mitglieder stellt ihr Verein eine Art Ersatz- oder Zweitfamilie dar. In den Armen dieser Ersatzfamilie fühlen sie sich wohl und gut aufgehoben. Sie haben hier ein Stück Heimat in einer Gesellschaft, die sich zunehmend in Anonymität verliert.“

Sandmaler verzaubert die Mitglieder mit seiner Kunst

Nach dem gemeinsamen Essen begrüßte die stellvertretende Vorsitzende Annette Stier den Künstler und Sandmaler Chris Kaiser und die Schauspielerin und Geschichtenerzählerin Sarah Gross. Jene erzählte sehr ausdrucksvoll zwei weihnachtliche Geschichten, und Kaiser schuf dazu wunderbare Bilder. Das Ganze wurde auf eine große Leinwand übertragen. Die beiden Künstler verzauberten so alle Vereinsmitglieder.

Danach bedankte sich Rieker für die Hilfe beim 24. WBRS-Verbandsportfest in der Rundsporthalle Ellwangen. Zuerst bei Frau Banas, die mit 45 Schülerinnen der Schule Sankt Gertrudis die Kampfrichter für diese Veranstaltung stellte. Der Württembergische Behinderten- und Rehabilitationssportverband würdigte diese Leistung mit einem Scheck über 450 Euro für einen geplanten Schullandheim-Aufenthalt. Je einen Scheck in Höhe von 300 Euro übergab Rieker an den Teilhabekreis der Stiftung Haus Lindenhof, zum einen für das Haus Kamillus Ellwangen und zum anderen für die Wohngemeinschaft Grauleshof in Aalen. Beide Einrichtungen helfen schon viele Jahre bei Veranstaltungen der BVSG Ellwangen fleißig mit.

Dank an Rudolf Hirschmiller

Ein weiterer Dank ging an Rudolf Hirschmiller, der zum Ende des Jahres aus Alters- und Gesundheitsgründen aus dem betreuenden Herzsport-Ärzteteam ausschied. Für seine dreijährige Tätigkeit bei der BVSG Ellwangen erhielt Hirschmiller einen Geschenkkorb.

Außerdem bedankten sich Heinz Rieker und Alfred Weniger bei allen Übungsleiterinnen und Übungsleitern, den Sicherheit gebenden Ärztinnen und Ärzten, den für die Organisation zuständigen Abteilungsleiterinnen und -leitern und den vielen stillen Helfern.

Hans Rieker besonders geehrt

Eine besondere Ehrung durften Annette Stier und Alfred Weniger vornehmen: „Heinz Rieker, 30 Jahre Vorstand der BVSG Ellwangen“. Seit März 1993 ist Heinz Rieker der Vorsitzende der heutigen BVSG Ellwangen. Er sei diese lange Zeit unermüdlich und ehrenamtlich für seine BVSG Ellwangen tätig, nicht nur als Vorsitzender, sondern ebenfalls als Übungsleiter in den verschiedensten Abteilungen. Alle seine Verdienste und Ehrungen hier aufzuführen würde den Rahmen sprengen.

Ein besonderer Dank galt auch seiner Frau Elisabeth, die ihm immer hilfreich zur Seite stand. Unter dem stehenden Applaus seiner im Saal anwesenden BVSG-Familie übereichte die Vorstandschaft Heinz Rieker und seiner Frau Elisabeth Geschenke zu dem großen Jubiläum.