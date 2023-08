Seine Tage als Pfarrer vom Schönenberg sind gezählt, für Pater Dr. Martin Leitgöb heißt es Abschied nehmen: Zum 1. September tritt sein Nachfolger, Pater Anton Wölfl, seinen Dienst an, die Investitur nimmt Dekan Robert Kloker am Sonntag, 15. Oktober, um 14.30 Uhr in der Wallfahrtskirche auf dem Schönenberg vor. Leitgöb, der bei diesem Termin (mit Stehempfang) als Pfarrer offiziell verabschiedet wird, kann sich dann voll und ganz seiner neuen Aufgabe als Provinzial der Redemptoristen für den Bereich Süddeutschland und Österreich widmen. In dieses Amt ist der 51–Jährige am 17. Januar beim Provinzkapitel im oberösterreichischen Puchheim gewählt worden.

Und in Puchheim, das zwischen Salzburg und Linz liegt, wird der aus Eggenburg in Niederösterreich stammende Leitgöb, der am 15. Juni 2007 in Wien zum Priester geweiht wurde und die vergangenen drei Jahre segensreich auf dem Schönenberg gewirkt hat, künftig auch seinen Lebensmittelpunkt haben. „Puchheim ist ein schöner Seelsorgeort, ein Wallfahrtsort, ähnlich dem Schönenberg“, freut sich der neue Provinzial: „Auch dort gibt es eine große Wallfahrtskirche und vor Ort eine lebendige Kirchengemeinde.“ Als Provinzial möchte er in Puchheim in der Wallfahrtsseelsorge mitarbeiten und auch Gottesdienste halten. „Wir haben dort als Ordensgemeinschaft seit mehr als 150 Jahren ein Schloss, in dem unser Kloster untergebracht ist, und auch Gästezimmer“, berichtet Leitgöb: „Anders als auf dem Schönenberg gehört dieses Schloss uns. Wir müssen dafür sorgen, dass wir diese große Immobilie mit Leben füllen.“

Ohnehin wird Leitgöb von Puchheim aus viel unterwegs sein, um die insgesamt neun Niederlassungen der Provinz Wien–München der Redemptoristen zu besuchen, sich dort um die 68 Mitbrüder zu kümmern, mit den Mitarbeitern vor Ort, wie in der großen Klostergärtnerei in Gars, in Kontakt zu sein und „dieses Schiff der Provinz“ zusammen mit dem Provinzrat in die Zukunft zu führen. Der Trend unserer Zeit, dass die meisten Ordensgemeinschaften immer kleiner werden, sei nicht unumkehrbar, meint er auch mit Blick auf knapp 4500 Redemptoristen weltweit.

„Ich wohne hauptsächlich im Auto“, sagt er lachend: „Provinzial ist nicht in erster Linie ein Schreibtischjob, sondern eine seelsorgerliche Aufgabe für die Mitbrüder.“ Seit seinem Amtsantritt Mitte Januar hat Leitgöb über 30.000 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt. „Ich bin sehr rasch in Wien, München, Gars am Inn und auch in Cham in der Oberpfalz“, nennt der Provinzial die Vorteile eines Dienstsitzes Puchheim. In Wien haben die Redemptoristen gleich zwei Niederlassungen, eine in Hernals, die andere in Maria am Gestade. Eggenburg im niederösterreichischen Waldviertel, Schönenberg und Würzburg sind die weiteren Niederlassungen. Doch das Kloster Würzburg wird durch Beschluss des Provinzrats vom 22. Mai diesen Jahres zum 30. Juni 2024 aufgelöst. Ein Glück für den Schönenberg.

„Ein bisschen gewackelt hat der Schönenberg schon in den letzten Monaten“, verrät Leitgöb, dass es schwierig gewesen sei, einen Nachfolger zu finden: „So richtig aufatmen konnte der Schönenberg erst, als bekannt wurde, dass wir uns von Würzburg zurückziehen werden. Das war für mich als Provinzial keine einfache Entscheidung.“ Dafür ist der Schönenbergpfarrer dem am 16. Juli 2022 in Ellwangen selig gesprochenen Pater Philipp Jeningen und dessen himmlischer Hilfe dankbar: „Der Pater Philipp hat auch geholfen, dass es hier gut weitergeht.“ Das sage er nicht als Bonmot, sondern „wirklich im Ernst“. Pater Philipp ist der Bau der Schönenbergkirche zu verdanken.

Um den Standort zu bewahren, bittet Leitgöb die Bevölkerung von Ellwangen und Umgebung entsprechend auf den Schönenberg zu kommen und das Gottesdienstangebot wahrzunehmen, und dadurch „mitzuhelfen, dass dieser Ort weiterhin ein lebendiger Ort ist und bleibt“. Die Redemptoristen hätten die Vorleistung erbracht: „Je lebendiger der Schönenberg bleibt, desto schwerer wird es uns fallen, diesen Ort aufzugeben.“ Leitgöb zeigt sich froh über seinen Nachfolger. Anton Wölfl sei mit seinen 32 Jahren ein junger Pfarrer voller Energie und voller Glaubensfreude: „Ich denke dass er in einem guten Alter ist, eine erste Pfarrstelle zu übernehmen und dass der Schönenberg mit seiner lebendigen Kirchengemeinde ein guter Ort ist für ihn.“ Im Sommer 2024 kommen zwei weitere Mitbrüder aus Würzburg: „Dann ist unsere Klosterkommunität auf dem Schönenberg wieder ganz gut aufgestellt.“ Denn am 10. September werden Pater Jens Bartsch (wird Pfarrer in Cham) und Pater Wolfgang Kindermann (geht aus gesundheitlichen Gründen nach Gars) verabschiedet; somit verbleiben nur Pater Wolfgang Angerbauer, Bruder Marinus Marx und der neue Pfarrer auf dem Schönenberg.

Wölfl wird auf jeden Fall bessere Startbedingungen haben als es bei Leitgöb war. Als Leitgöb vor drei Jahren auf den Schönenberg kam, war die Corona–Pandemie in vollem Gange, mit Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht. Der Pfarrer sah seine Gemeindeglieder nur mit Maske und Abstand, und seinen Kirchengemeinderat per Videokonferenz. 2022 seien dann viele Tauf– und Hochzeitsfeiern nachgeholt worden: „Ich hatte letztes Jahr weit über 20 Hochzeiten und an die 50 Taufen.“ Ein Highlight war die Seligsprechung von Pater Philipp Jeningen, „ein wunderbares Glaubensfest“. Gut in Erinnerung bleiben Leitgöb auch die fünf Monate als Pfarradministrator für die Seelsorgeeinheit Ellwangen zwischen dem Weggang von Pfarrer Michael Windisch und dem Antritt von Pfarrer Sven van Meegen, als die Ellwanger Kirchengemeinden und die Kirchengemeinde Schönenberg ein Stück weit zusammengewachsen seien.

Positiv erwähnt Leitgöb die Wallfahrten, die zeigten, dass der Schönenberg ein geistliches Zentrum für die ganze Region sei, mit einer Strahlkraft in die bayerischen Gebiete. Vermissen wird er manche Gruppen aus der Gemeinde, vor allem die Kinderkirche und Menschen, die er intensiv seelsorgerisch begleitet hat. „Natürlich werde ich auch in meiner Funktion als Provinzial auf den Schönenberg kommen“, verspricht er ein Wiedersehen, wie in Gottesdiensten. Sein Zimmer mit dem „wunderbaren Blick auf die herrliche Architektur unserer Wallfahrtskirche und dem weiten Blick ins Land“ behält er natürlich bei, in dem Sinn ist es für ihn auch „kein heftiger Abschied“.

Bildtext: Pfarrer Pater Martin Leitgöb, der neue Provinzial der Redemptoristen für den Bereich Süddeutschland und Österreich, verlässt den Schönenberg. Foto: Josef Schneider