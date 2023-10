Pater Anton Wölfl ist jetzt der neue Schönenbergpfarrer

In einem zweistündigen Gottesdienst in der vollen Wallfahrtskirche ist am Sonntagnachmittag der bisherige Schönenbergpfarrer Pater Martin Leitgöb verabschiedet und Pater Anton Wölfl als Nachfolger ins Amt eingesetzt worden. Die Investitur des 32-jährigen Redemptoristen nahm Dekan Robert Kloker vor. Der aus Obertaufkirchen in Oberbayern stammende Wölfl trat 2011 über das Kloster Gars in den Orden der Redemptoristen ein, wurde im Februar 2021 zum Diakon und am 3. Oktober 2021 zum Priester geweiht und war zuletzt als Kaplan im Wiener Pfarrverband Hernals tätig.

Martin Leitgöb indes war drei Jahre lang auf dem Schönenberg, seine Investitur war am 13. September 2020, angesichts der Corona-Pandemie nur vor geladenen Gästen. Am 17. Januar 2023 wurde Leitgöb zum Provinzial der Provinz Wien-München der Redemptoristen gewählt, er übt das Amt in Attnang-Puchheim aus.

Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine und rund zwei Dutzend Ministrantinnen und Ministranten zogen gemeinsam mit zwölf Geistlichen ins Gotteshaus ein. Unter den Konzelebranten waren der leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Ellwangen, Sven van Meegen, Wallfahrtspriester Wolfgang Angerbauer vom Schönenberg und Pater Jens Bartsch, der ehemalige Leiter der Landpastoral Schönenberg, der seit September Stadtpfarrer in Cham ist.

„Die Freude ist uns allen ins Gesicht geschrieben“, sagte Dekan Robert Kloker: „Der Anlass ist ein durchaus erfreulicher.“ Kloker freute sich, dass ein Nachfolger für Pater Leitgöb gefunden werden konnte, denn dass wieder ein Redemptoristenpater auf den Schönenberg kommt, sei an einem seidenen Faden gehangen. Kloker dankte der Gemeinschaft der Redemptoristen unter Beifall dafür, dass sie den Standort Ellwangen beibehalten und der Schönenberg als geistliche Stätte erhalten bleibt.

Der Dekan stellte den neuen Schönenbergpfarrer vor. Zuerst habe sich die Kirchengemeinde Schönenberg mit dem aus dem niederösterreichischen Eggenburg stammenden Leitgöb an einen österreichischen Pfarrer gewöhnen müssen: „Jetzt kommt einer mit bairischem Dialekt.“ Kloker beschrieb Wölfl, der den Schönenberg seit Jugend kennt, als einen bodenständigen, sehr herzensoffenen Menschen. „Einen 32-jährigen neuen Pfarrer zu bekommen, das ist schon ein ganz besonderes Privileg“, sagte er zur Kirchengemeinde: „Da kann ich sie nur beglückwünschen.“ Wölfl solle möglichst lange auf dem Schönenberg bleiben und sich dort eine „Bergexistenz“ einrichten.

Wölfl habe, so Kloker, schon ganz früh den Wunsch verspürt, Priester zu werden, habe dann jedoch zuerst eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Das könne ja für einen Pfarrer auch nicht schaden, kommentierte Kloker. Nachdem er sein Abitur nachgeholt hat, studierte Wölfl in Würzburg Theologie.

Der gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Guido Gruber, verlas das Ernennungsschreiben des Bischofs Gebhard Fürst. Wölfl, der seit September auf dem Schönenberg Dienst tut, legte sein Investiturversprechen ab, er ist nicht nur Schönenbergpfarrer, sondern auch Vorsitzender des gemeinsamen Ausschusses der Seelsorgeeinheit Philipp Jeningen. „32 Jahre ist sehr jung“, sagte Wölfl: „Ich verspreche, es wird sich ändern. Jedes Jahr wird’s besser.“ In seiner Predigt ging er auf Klima-, Wirtschafts- und Kirchenkrise ein und forderte die Gläubigen auf, zusammenzustehen und sich im Glauben an den Auferstandenen mutig den Herausforderungen zu stellen. Mit einer Lebensweisheit von Johannes Bosco schloss er seine Ansprache: Die Christen sollten fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen vom Dach pfeifen lassen.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir und werden dich mit all unseren Talenten und Kräften unterstützen“, versprach Heike Gaugler im Namen des Kirchengemeinderates. Ihr Kollege Guido Gruber hieß den neuen Pfarrer unter Beifall „sehr herzlich willkommen“ und wünschte ihm viel Erfolg und viel Freude bei der Arbeit.

Heike Gaugler dankte dem scheidenden Pfarrer Martin Leitgöb für sein Wirken und erinnerte als Höhepunkte unter anderem an die Präsenz des Schönenbergs beim Katholikentag in Stuttgart, an die Seligsprechung von Pater Philipp Jeningen am 16. Juli 2022, an das Brückenfest in Rindelbach zu Ehren von Johannes Nepomuk und an die Kinderkirche, die Leitgöb in die Kirche verlegt habe. „Du warst immer bereit für tiefgründige Gespräche“, sagte sie. Leitgöb sei stets menschlich geblieben und für einige Scherze zu haben gewesen, er habe die Arbeit als Provinzial aufgenommen und sich gleichzeitig um seine Kirchengemeinde gekümmert. Leitgöb habe durch seine Predigten Begeisterung für den Glauben vermittelt und durch seine große Nähe und Offenheit Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche gleichermaßen erreicht, sagte Sebastian Röhler, ebenfalls gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderates, und freute sich auf Leitgöbs Besuche auf dem Schönenberg.

Oberbürgermeister Michael Dambacher, der in Begleitung von Bürgermeister Volker Grab und Rindelbachs Ortsvorsteher Dirk-Michael Wagner gekommen war, zollte Leitgöb Respekt, Anerkennung und Dankbarkeit, und freute sich, dass es auf dem Schönenberg mit den Redemptoristen weitergeht. „Reisende soll man nicht aufhalten“, dankte Dekan Kloker Leitgöb mit dem Buch „Das Katholische Württemberg“. Ein Grußwort sprach auch der evangelische Pfarrer Martin Schuster. Es sei nicht nur eine „Ökumene der Höflichkeit“ gewesen, so Leitgöb in seinen Dankesworten. Von seiner Gemeinde verabschiedete er sich mit den Worten: „Bitte verliert eure Freude am Glauben nicht!“ Er werde sehr viele schöne Begegnungen im Herzen mitnehmen: „Ich sag ein herzhaftes Ade!“ Im Anschluss an den Gottesdienst, der vom Kirchenchor unter Margit Lang musikalisch gestaltet wurde, war im Pfarrsaal ein Empfang.