Mehr als 700 Besucher beim ersten Saint Patrick’s Day auf dem Schönenberg

Die ursprüngliche Idee dazu war eigentlich ein Scherz und entstand bei der Jahresplanung mit dem Kirchengemeinderat. Pater Anton Wölfl und Kirchengemeinderat Guido Gruber haben sich bewusst dafür entschieden, in diesem Jahr zum ersten Mal in der Schönenbergkirche den Saint Patrick’s Day mitzufeiern. Schon von Weitem konnte man die grün angestrahlte Schönenbergkirche an diesem Wochenende bestaunen. Die Mögglinger Dudelsackpfeifer „Mögglauer Bracken“ spielten beim großen Einzug und während des Gottesdiensts auf ihren Dudelsäcken in der grün illuminierten Schönenbergkirche. „Es war die beste Schnapsidee meines Lebens“, verkündete Pfarrer Anton Wölfl vor weit mehr als 700 begeisterten Kirchenbesuchern in seiner Begrüßung.

Das eigentliche Ziel der Veranstaltung war: Klischees abzubauen und Begegnungen auf dem Berg möglich zu machen. Deshalb war die Freude besonders groß, so viele Menschen mit dieser Idee erreicht zu haben. „Wir nehmen die Fastenzeit wirklich ernst“, unterstrich Pater Anton Wölfl in seiner Schlussansprache noch einmal ausdrücklich. „Da dies jedoch eine Sonntag-Vorabendmesse ist und die Sonntage vom Fasten ausgenommen sind, kann man heute schon mal ein Auge zudrücken.“

An der „Grünen Theke“ im Pfarrsaal, die vom Familienkreis 2011 aufgebaut und organisiert wurde, ließen noch viele Kirchenbesucher im Anschluss an den Gottesdienst den Abend entspannt ausklingen. Auch Kenner des „flüssigen Goldes“ kamen beim Whisky-Tasting mit dem Experten Marco Schreckenhöfer von den Ellwanger Whiskyfreunden voll auf ihre Kosten. Brennmeister Frank Roder von der Brennerei Roder aus Wasseralfingen bot zusätzlich regionale Edelbrände und Liköre an.