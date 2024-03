Ein grün illuminiertes Gotteshaus, ein festlicher Gottesdienst mit Dudelsackklängen und „flüssiges Gold“ in Flaschen - am 16. März wird auf dem Schönenberg dem heiligen Patrick von Irland gedacht. Zwar findet der offizielle Saint Patrick’s Day eigentlich einen Tag später statt, doch Pater Anton Wölfl und Kirchengemeinderatsvorsitzender Guido Gruber haben sich bewusst für den Abend vor dem irischen Feiertag für ihre Veranstaltung entschieden.

Es ist das erste Mal, dass in der altehrwürdigen Schönenbergkirche offiziell der Saint Patrick’s Day gefeiert wird, denn verortet ist der Bischof ja eigentlich hauptsächlich in Irland. Doch auch in Deutschland spielt er eine Rolle, wie Anton Wölfl bestätigt. So ist der heilige Patrizius zum Beispiel Patron der gleichnamigen Kirche in Eggenrot. Zudem seien viele Missionare, der heilige Kilius zum Beispiel, der wahrscheinlich irischer Abstammung war, irgendwann einmal in Deutschland gelandet, berichtet Pater Wölfl weiter.

Ein Scherz war der Auslöser

Ein Saint Patrick’s Day auf dem Schönenberg - laut dem Pater war die Idee dazu ursprünglich nur ein Scherz. Bei der Jahresplanung mit dem Kirchengemeinderat habe er im Spaß gesagt, dass man die Kirche grün anstrahlen und eine Whiskyverkostung machen könne, erinnert sich Wölfl. Guido Gruber sei gleich begeistert gewesen und habe gesagt: „Das machen wir.“ Die Illumination der Kirche ist laut Gruber übrigens kein Problem. Man müsse nur die Filter austauschen, zum „Orange Day“ habe man das Gotteshaus bereits orange angestrahlt.

Die Idee war geboren und entwickelte sich stetig weiter. Bald waren die Dudelsackpfeifer „Mögglinger Bracken“ mit im Boot. „Ich kenne den Vorstand der Musiker, da ich aus Lautern stamme, was ganz in der Nähe von Mögglingen liegt“, berichtet Gruber. Die seien gleich begeistert gewesen. Zwölfköpfig werden die Dudelsackspieler am 16. März mit einem Reisebus nach Ellwangen kommen. Gespielt werden aber keine irischen Volkslieder, sondern kirchliche Stücke. „Derzeit üben sie noch fleißig“, sagt Wölfl. Zu Beginn des Gottesdienstes am Samstagabend um 19 Uhr wird es mit musikalischer Unterstützung einen Einzug in die Kirche geben.

Whisky-Tasting für Profis und Einsteiger

Nach der Andacht wird es gesellig. Die Gruppen rund um den Familienkreis 2011 kümmern sich an der „grünen Theke“ im Pfarrsaal um die Bewirtung der Gäste. Es wird einen Ausschank und Kleinigkeiten für die Stärkung zwischendurch geben. Parallel findet ein Whisky-Tasting mit dem Experten Marco Schreckenhöfer von den Ellwanger Whiskyfreunden und dem Brennmeister Frank Roder aus Wasseralfingen statt. Plätze sind noch verfügbar. Der Unkostenbeitrag beträgt 45 Euro. Anmelden kann man sich per Mail unter [email protected] Bei der Anmeldung muss angegeben werden, ob man Einsteiger oder Whiskykenner ist.

Wegen der Whiskyverkostung sei der Samstagabend einfach passender für die Veranstaltung, erläutert Pater Wölfl. Saint Patrick’s Day sei zwar am 17. März, doch nach Sonntag kommt ja immer gleich der Montag, spielt er auf den einen oder anderen Besucher an, der nach der Verkostung des „flüssigen Golds“ am kommenden Morgen möglicherweise lieber ein Stündchen länger im Bett verbringen möchte.

Guido Gruber hofft, dass vor allem die grün angestrahlte Kirche, was als sogenanntes „Greening“ bezeichnet wird, die gut von der Stadt aus zu sehen ist, zahlreiche Besucher auf den Schönenberg lockt. Grün sei aber wirklich nur im Sinne der irischen Nationalfarbe zu verstehen, mit Wahlkampf habe das rein gar nichts zu tun, scherzt er.

Das war der heilige Patrick

Obwohl der Saint Patrick’s Day nur in wenigen Ländern ein staatlicher Feiertag ist, wird er doch auf der ganzen Welt gefeiert. Der Feiertag geht auf den irischen Bischof Patrick aus dem fünften Jahrhundert zurück.

Der Legende nach wurde Patrick in der römischen Provinz Britannien geboren. Dort lernte er in seiner Familie auch den christlichen Glauben kennen. Mit 16 Jahren soll er von Piraten nach Irland verschleppt worden sein. Mehrere Jahre verbrachte er als Sklave auf dieser Insel, bis ihm die Flucht gelang. Patrick entschied sich daraufhin, Theologie zu studieren und Priester zu werden.

Im Jahr 432 kehrte Patrick nach Irland zurück, um dort den Glauben zu verkünden. Durch sein Wirken und wohl auch durch seine umgängliche Art verbreitete sich der christliche Glaube in ganz Irland.