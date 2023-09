Warum sich Röhlingen noch mehr Schwerlastverkehr im Ort fürchtet

Die hohe Verkehrsbelastung beschäftigt einmal mehr den Röhlinger Ortschaftsrat. Weil die Holzwerke Ladenburger ihren Standort in Kerkingen erweitern wollen, befürchten die Röhlinger eine starke Zunahme des Schwerlastverkehrs in der ohnehin schon viel befahrenen Ortsdurchfahrt. Ortsvorsteher Walter Schlotter mahnt, dass Röhlingen bald am Schwerlastverkehr ersticken könnte.

Die Firma Ladenburger plant in Kerkingen ein Pelletwerk, zwei mit Abfallrinde betriebene Kraftwerke, ein Verwaltungsgebäude sowie Stellplätze für Lkw zu bauen. Zudem wird das bestehende Hobelwerk verlagert und modernisiert. Wie Röhlingens Ortsvorsteher Walter Schlotter erklärt, soll dort der zentrale Ort für Anlieferung, Sortierung und Einschnitt des Rundholzes für alle Ladenburger–Standorte entstehen. Der Bopfinger Gemeinderat hat dem Vorhaben bereits grünes Licht gegeben, wie die Ipf– und Jagst–Zeitung/Aalener Nachrichten berichteten.

Die Holzwerke Ladenburger erhoffen sich durch die Umstrukturierung der Produktion rund 6500 Lastwagen–Fahrten einsparen zu können, obwohl neue Fahrten durch die Erweiterung der Pellet–Fertigung hinzukommen. Walter Schlotter äußert daran „große Zweifel“ und glaubt nicht, dass in der Rechnung der Ziel– und Quellverkehr von der L1060 und der A7 kommend mitgezählt wurde. Ein Ausbau des Betriebs bei gleichzeitig weniger Verkehr sei aus seiner Sicht unrealistisch. „Diesen Zahlen glaube ich einfach nicht“, betonte Schlotter bei der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Vielmehr glaubt er, dass Ladenburger nur viele innerbetriebliche Fahrten zwischen Bopfingen und Kerkingen einsparen wird. „Das der Gemeinderat von Bopfingen der Erweiterung zusagt, verstehe ich. Aber vor deren Haustür sollte man die erhöhte Verkehrsbelastung auch berücksichtigen“, so der Ortsvorsteher.

Deshalb äußerte Walter Schlotter den Wunsch an das Landratsamt und Regierungspräsidium, die vorliegenden Zahlen nochmals zu prüfen. Gleichzeitig wünsche er sich mehr Informationen von den offiziellen Stellen. Seine Sorge sei, dass Röhlingen durch noch mehr Lkw–Verkehr „erstickt“.

Röhlingen leide bereits unter der stetigen Erweiterung des Industriegebiets Neunheim. Jedoch fehle für den dort und in Kerkingen anfallenden Schwerlastverkehr die nötige Infrastruktur. Bis die Ortsumfahrung realisiert sei, dauere es bestimmt noch einige Jahre. Deshalb fordert Schlotter: „Wenn immer mehr Verkehr durch Röhlingen geleitet wird, muss das Land auch schneller bei der Umfahrung handeln und sie bei seinen Planungen vorziehen.“

Ebenfalls im Ortschaftsrat bekannt gegeben wurde, warum die durchgängige Tempo–30–Zone der Ortsdurchfahrt nicht auch in der Maierstraße und Ellwanger Straße gilt. Darüber hatte sich ein Anwohner beschwert. Die Begründung der Verkehrsschau laute, dass es sich bei den genannten Straßen um ein „Mischgebiet“, also kein reines Wohngebiet mit Kindergarten oder Schule, handelt. Trotz allem werde veranlasst, die Geschwindigkeit in der Ellwanger Straße zeitnah zu überwachen und die Verkehrszahlen in der Maierstraße zu erheben.