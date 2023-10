Vier Chöre und eine Live-Band sorgen für gute Stimmung

Ein kurzweiliger und interessanter Abend wurde den rund 350 Gästen am vergangenem Samstag in der Röhlinger Sechtahalle geboten. Der junge, gemischte Chor inTakt feierte sein 20. Gründungsjubiläum. Er ist im Liederkranz Röhlingen die jüngste Chorgattung ‐ und soll den Bestand des Vereines auch für die Zukunft stärken und sichern.

So war es dem Jubelchor nach einer kurzen Begrüßung durch Vorstand Eugen Veile überlassen, das Festprogramm musikalisch zu eröffnen. Mit „Ein Kompliment“, „Fields of Gold“ und „You Are The Reason“ konnte man unter der Chorleitung von Dmitri Formytchev gleich seine Bandbreite eindrucksvoll demonstrieren. Und inTakt konnte wieder einmal mit einer starken Anzahl von 28 Sängerinnen und Sängern an den Start gehen.

Chronist Karl-Josef Graf und Ulli Thomer stellten dann die vergangenen 20 Jahre mitsamt den vielen Erlebnissen in Worten und mit Bildern vor. Zusätzlich veranschaulichten Bilder-Collagen an den Hallenwänden viele Ereignisse.

Als erster musikalischer Gast des Abends durfte dann der Rhythmus Chor der Concordia Westhausen unter dem Dirigat von Chorleiterin Ulrike Roth auf die Bühne. Personell dezimiert zwar nur mit 13 sangesfreudigen Kehlen angetreten, konnte man sich dennoch gut mit den Titeln „Dein ist mein ganzes Herz“, „Nur noch kurz die Welt retten“, „Perfekt“ und „Eternal Flames“ präsentieren.

Nach kurzem Grußwort von Ortsvorsteher Walter Schlotter setzte dann der junge gemischte Chor da capo al fine vom Patenverein Liederkranz Unterschneidheim, angetreten mit einer singstarken Truppe von 40 Sängerinnen und Sängern, das Highlight vor der Pause. In unnachahmlicher Manier von Chorleiter Hubert Haf angetrieben, kamen die Lieder „The Show Must Go On“, „Aquarius/Hair“, „Übern See“ und zuletzt „500 Meilen“ zur Aufführung.

Als letzter Gastchor trat nach der Pause ab libitum aus Neuler unter der Leitung von Kilian Baur auf die Bühne. Ein abwechslungsreicher Part mit den Titeln „Mambo“, dem gefühlvoll vorgetragenem „May it be“, „So soll es bleiben“ und „It`s raining men“. Auch hier gab es viel Applaus und der Abend steuerte seinem Höhepunkt entgegen: dem zweiten Auftritt des gastgebenden Jubelchores inTakt, jetzt nochmals verstärkt um Begleitmusiker an E- und Bassgitarre sowie Percussions. So erklangen zum Finale „Viva La Vida“, das wunderbar arrangierte „Proud Mary“ und schließlich gesanglich gefühlvoll interpretiert „Shallow“.

Chorsprecherin Heike Löffelad bedankte sich zum Ende des offiziellen Teiles bei allen teilnehmenden Gastchören mit Geschenken, verdiente und langjährige Begleiter des Chores wie zum Beispiel die ehemalige Chorleiterin Sabine Hipp und Pianistin Carolin Schuster wurden auch noch gebührend in Erinnerung gebracht und geehrt. Der Chorsprecherin selbst dankte Vorstand Eugen Veile für 20 Jahre Engagement im Amt, auch als langjähriges Mitglied in der Vorstandschaft.

Und so schloss sich nahtlos ein gemütliches Beisammensein an, musikalisch von der Röhlinger Live-Band „D(OSM)“ begleitet (David, Olli, Steffi, Martin). Die Sängerinnen und Sänger feierten zusammen bis in die Nacht, nur nach mehreren Zugaben ließ man die vier Musiker ziehen.