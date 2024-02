Zahlreiche Autos und Laster sind in Röhlingen immer noch viel zu schnell unterwegs. Das zeigen Zahlen, die das Ordnungsamt der Stadt Ellwangen im Rahmen mehrerer Geschwindigkeitsmessungen ermittelt hat.

Deutlich wird, dass vor allem Pkw zum Teil wesentlich zu schnell fahren. Für Ortsvorsteher Walter Schlotter ist das Ergebnis ein deutliches Zeichen dafür, dass eine Ortsumfahrung für den Teilort weiterhin forciert werden muss.

Verstoßquote von bis zu 15,7 Prozent

Gemessen wurde an der Hauptstraße an beiden Blitzersäulen, die an den Ortsausfahrten Richtung Zöbingen und Ellwangen aufgestellt sind, sowie mit einer mobilen Messanlage in der Hauptstraße.

Die mobile Messung ist knapp drei Stunden lang am 15. Februar in den Abendstunden durchgeführt worden. In dieser Zeit passierten 153 Fahrzeuge die Hauptstraße Richtung Ellwangen, 19 davon mussten mit einem Verwarngeld bestraft werden, was einer Verstoßquote von 15,7 Prozent entspricht.

In Richtung Zöbingen waren es 228 Fahrzeuge. Hier wurden 14 Verwarngelder und ein Bußgeld ausgesprochen (8,3 Prozent). Ein Verwarngeld muss übrigens bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von bis zu 15 Kilometer pro Stunde bezahlt werden. Wer noch schneller fährt, dem droht ein Bußgeld.

Tausende sind pro Monat zu schnell unterwegs

Ausgewertet hat das Ordnungsamt zudem die Zahlen der stationären Blitzersäulen in Röhlingen. So fuhren im vergangenen Oktober 2095 Pkw und 142 Lkw schneller als die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde.

Im November waren es 1904 Autos und 117 Laster, im Dezember 2027 Autos und 108 Laster sowie aktuell im Januar 1540 Pkw und 104 Lkw. Die meisten Verwarn- und Bußgelder wurden gegen Fahrer verhängt, die von Ellwangen kommend nach Röhlingen einfahren.

Im Dezember (Vergleich Zahlen vom Januar 2024) erhielten 58 (45) Lkw ein Verwarngeld, drei (acht) ein Bußgeld. Zudem mussten 761 (547) Pkw-Fahrer ein Verwarn- und 163 (112) Lkw-Fahrer ein Bußgeld bezahlen. Wegen der Feiertage seien es im Januar weniger als sonst gewesen, sagt Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle.

Vom 3. bis 12. Januar ist auch der Verkehr in der Straße „An der Sechta“ mit einer semistationären Messanlage, die in Ellwangen seit 2022 im Einsatz ist, gemessen worden. In Fahrtrichtung Röhlingen wurden 280 Fahrer mit einem Verwarngeld bestraft, 150 mit einem Bußgeld. In Fahrtrichtung Haisterhofen waren es sogar 735 Verwarngelder und 295 Bußgelder.

Mehr Pkw als Lkw fahren sind schneller unterwegs

Zusammengefasst fuhren in dem zehntägigen Zeitraum 546 Fahrzeuge bis zu zehn Kilometer pro Stunde zu schnell, 386 waren elf bis 15 Stundenkilometer schneller als erlaubt, 209 (16 bis 20), 111 (21 bis 25), 57 (26 bis 30), 21 (31 bis 40) und drei Fahrer fuhren sogar 41 bis 50 Kilometer über der Höchstgeschwindigkeit. Auch hier waren es wesentlich mehr Pkw als Lkw, die sich nicht an die Beschränkung hielten.

Die Vielzahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen habe ihn schon sehr überrascht, berichtet Thomas Steidle. 1460 Verstöße in diesem kurzen Zeitraum sei sehr viel. Damit habe er nicht gerechnet. Wenn man sich die Zahlen anschaue, wisse man, warum Röhlingen eine Ortsumfahrung dringend benötige, sagt Walter Schlotter.

Aber es werde ja immer noch angezweifelt, dass in Röhlingen zu viel und zu schnell gefahren werde, so der Ortsvorsteher.