Die Röhlinger Ringer haben den traditionellen Kameradschaftsabend zum Anlass genommen, um ihr 50-jähriges Jubiläum zu feiern.

Zu Beginn war es ein nicht ganz einfacher Weg

Seit 1973 wird in Röhlingen dem Ringkampfsport gefrönt. Vorstand Markus Kopp ließ in seinem Bericht das erste Jahr von der Idee bis, zur Gründung der Ringerabteilung Revue passieren. Auszüge aus den ersten Sitzungsprotokollen von 1973 zeigten den nicht ganz einfachen Weg, den die Gründer Paul Kling und Franz Mündl zu gehen hatten. In den ersten 14 Jahren war das Ringen eine Abteilung des FC Röhlingen, der eine solide Basis bot auf der sich das Ringen gut entwickeln konnte. Im Jahr 1987 erfolgte dann der Schritt zur Eigenständigkeit und der Athletik Club Röhlingen wurde gegründet. Der Rest ist Geschichte.

Elf Gründungsmitglieder sind anwesend

Elf Gründungsmitglieder von 1973 waren anwesend. Etliche Fotoalben und Bilder machten die Runde und ließen manche Geschichte von damals wieder aufleben. Die Jubiläumsfeierlichkeiten boten den Röhlinger Verantwortlichen außerdem den perfekten Rahmen, um einige Ehrungen vorzunehmen. Joseph Bühler, Hubert Hummel, Werner Stock und Josef Kling, allesamt ehemalige Vereinsvorsitzende, wurden zu Ehrenvorsitzende ernannt. Ihrem jahrelangen Wirken und Tun ist es zu verdanken, dass sich das Ringen in Röhlingen zu einer festen Konstante in der Dorfgemeinschaft und darüber hinaus etabliert hat.

Pokale für die besten Ringer in der Saison sowie Präsente für die Trainer und Helfer an den Heimkämpfen wurden überreicht. Petra Koch und Tobias Link konnten 23 Mitgliedern, Aktiven aber auch Breitensportler das Deutschen Sportabzeichen verleihen. Insgesamt erhielten 63 ACler in diesem Jahr das Deutsche Sportabzeichen.