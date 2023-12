Der letzte Kampf in der Oberliga hat den Ringern des AC Röhlingen eine 8:25-Niederlage eingebracht. Das Ergebnis fiel deutlicher aus, als es letztlich auf der Matte war.

Bis 57 Kilogramm griechisch-römisch rang Jonas Stark (AC) wieder im ungeliebten griechisch römischen Stil. Gegen den starken Maxim Sarmanov hielt sich Stark zunächst ganz gut. Musste aber die Überlegenheit des Dürbheimers nach 5.33 Minuten mit einer Schulterniederlage anerkennen.

Botond Lukacs (AC) rückte für den verletzten Richard Végh eine Klasse nach oben und rang die 130 Kilogramm Freistil. Lukacs punktete gegen den immer gefährlichen Manuel Mattes souverän und wurde nach 5.04 Minuten Überlegenheitssieger. Einen sehenswerten Kampf lieferten sich Stefan Maierhöfer (AC) und Kastriot Sedolli bis 61 Kilogramm Freistil. Beide kämpften verbissen und konnten punkten. Nach 4.35 Minuten wurde der Dürbheimer mit 20:5 Punkten Überlegenheitssieger.

Die letzten Mannschaftspunkte für den AC brachte Dennis Wolf (AC) bis 98 Kilogramm griechisch-römisch ins Protokoll. Stilartfremd ließ sich Wolf nicht beeindrucken und schulterte den verdutzen Valentin Zepf nach 1.57 Minuten. Dominik Mattes gegen Adrian Maierhöfer (AC) lautete das Duell in der Klasse bis 66 Kilogramm griechisch-römisch. Auch hier gab es einen Kampf auf Messers Schneide. Beide Athleten hatten die Chance ihren Gegner zu schultern, was beide zu verhindern wussten. Nach sechs Minuten wurde Mattes mit 14:8 Punktsieger (10:8).

Luis Aschauer (AC) bestätigte seine gute Form bis 86 Kilogramm Freistil. Gegen den Sieggewohnten Sebastian Zepf ließ er nur einen 7:6-Punktsieg zu (11:8).

Eine undankbare Aufgabe hatte Henrik Geiger (AC), der sich kurzfristig in den Dienst der Mannschaft stellte. Bis 71 Kilogramm Freistil stellte er sich dem international erfahrenen Stefan Dobri. Nach 1.53 Minuten hatte Dobri einen 18:0-Überlegenheitssieg in der Tasche. Dominik Liesch (AC) kämpfte gegen Michael Kalmbach verbissen. Eine 2:8-Punktniederlage in der Klassen 80 Kilogramm griechisch-römisch konnte er jedoch nicht verhindern. Bis 75 Kilogramm A griechisch-römisch stellte sich Linus Koch (AC) Stilartfremd wieder zur Verfügung. Gegen den starken Pascal Mattes gab es nichts zu erben. Nach 3.51 Minuten wurde dieser mit 15:0 Punkten Überlegenheitssieger. Im letzten Oberliga Kampf des AC´s sollten noch einmal vier Mannschaftspunkte her. Bis 75 Kilogramm B Freistil vertraute man auf Norbert Lukacs (AC). Wie gewohnt punktete er souverän gegen Mathias Zepf. Nach nur zwei Minuten stand es 14:0 für Lukacs. Doch bei einer kleinen Unachtsamkeit konterte der Dürbheimer und brachte Norbert in eine gefährliche Lage, aus der es kein Entrinnen gab. Schultersieger für Dürbheim wurde Mathias Zepf. Die 8:25-Niederlage damit endgültig besiegelt. Eine durchwachsene Oberliga-Saison geht damit mit dem letzten Tabellenplatz zu Ende. Der AC Röhlingen steigt in die Verbandsliga Württemberg ab. Auch hier wird es spannende Kämpfe und Derbys geben. Mit Nattheim und dem Aufsteiger Unterelchingen sind nun drei Mannschaften aus dem dritten Bezirk des Württembergischen Ringerverbandes vertreten.

Durch die kurzfristige Absage des KSV Unterelchingen II kam der AC Röhlingen II in der Bezirksliga III kampflos zu seinen Punkten. Der Kampf wurde offiziell mit 56:0 für den AC Röhlingen II gewertet. Somit schließt die zweite Mannschaft der Röhlinger die Bezirksligarunde mit dem vierten Platz ab.