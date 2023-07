Röhlingen ist nicht zu stoppen

Am vergangenen Wochenende ist im Rahmen des 75–jährigen Jubiläums des FC Röhlingen und seiner Abteilung Fußball ein Turnierwochenende ausgetragen worden.

Der Freitagabend begann mit einem E–Jugend Blitzturnier mit fünf Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“. Hier setzte sich VfB Ellenberg und verwies Pfahlheim, Unterschneidheim, Union Wasseralfingen und den FC Röhlingen auf die Plätze. Am Samstag fand dann der Stadtpokal für AH–Mannschaften statt. Sechs Mannschaften aus dem Stadtgebiet duellierten sich. Bei hochsommerlichen Temperaturen, einer Spielzeit von je 22 Minuten und im Modus „Jeder gegen Jeden“ landete der Titelverteidiger aus Röhlingen auch in diesem Jahr auf dem ersten Platz. Der FCR ging mit vier Siegen und einem Unentschieden ungeschlagen aus dem Turnier hervor. Der VfL Neunheim war mit zehn Punkten dem Gastgeber des Turniers dicht auf den Fersen. Auf Platz drei landete die DJK Eigenzell. Auf den weiteren Plätzen landeten die SF Eggenrot, der FC Ellwangen und der SV Rindelbach. Im Anschluss an die Spiele erfolgte die Siegerehrung durch den Bürgermeister der Stadt Ellwangen Volker Grab. Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Jugend. Los ging es am Vormittag mit den F–Jugenden des jüngeren Jahrgangs. Gespielt wurde hier mit Hin– und Rückrunde. Der Turniersieg ging an den FC Ellwangen II, gefolgt vom SSV Aalen II, dem FC Röhlingen II und dem SC Unterschneidheim II. Parallel dazu spielten auch die F–Jugenden des älteren Jahrgangs gegeneinander. Hier ging der Turniersieg an den SC Unterschneidheim vor dem FC Röhlingen. Auf den Plätzen drei und vier folgten der SSV Aalen I sowie Eggenrot. Fünfter wurde Ellwangen vor Pfahlheim. Am Nachmittag standen sich die Bambinis gegenüber. In zwei Gruppen wurde um den Einzug in das Finale gespielt. In der Gruppe A setzte sich Ellwangen I vor Rindelbach durch. Auf den weiteren Plätzen folgte Schwabsberg/Buch/Dalkingen I, vor Eggenrot, Röhlingen I und Westhausen. In der Gruppe B setzte sich die DJK Eigenzell vor Pfahlheim durch. Dahinter folgten Unterschneidheim und r FC Ellwangen II sowie Schwabsberg/Buch/Dalkingen II und Röhlingen II. Im Spiel um den dritten Platz setzte sich Pfahlheim mit 4:3 gegen Rindelbach durch. Im Finale siegte Eigenzell mit 2:0 gegen Ellwangen I. Zum Abschluss des Turnierwochenendes standen sich die beiden ersten Mannschaften aus Röhlingen und Neuler gegenüber und trennten sich 1:1. Die Tore erzielten: Lorenz Hinderberger und Sebastian Palm.