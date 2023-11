Pfahlheim möchte Dorfplatz neugestalten

In der Ortschaftsratssitzung im Rathaus Pfahlheim sind im Beisein von Oberbürgermeister Michael Dambacher und Stadtkämmerer Sebastian Thomer, Pfahlheim betreffende Ansätze des Haushalts 2024 diskutiert und bislang noch nicht berücksichtigte Wünsche, an die Stadtverwaltung gerichtet worden.

Vergleichbare Besprechungen mit den Gremien der anderen drei Ortschaften seien vorausgegangen und die vierte in Pfahlheim sei die Krönung von diesen, meinte der Oberbürgermeister augenzwinkernd. Dabei machte er keinen Hehl aus den Sorgen der Verwaltung und nannte einige, darunter den Anstieg von Personalkosten um zehn Prozent auf nunmehr zwei Millionen Euro. Kämmerer Sebastian Thomer ging auf das Zahlenwerk ein, das 25,9 Millionen Euro Investitionen vorsieht. Im Dezember 2023 wird der Gemeinderat nochmals darüber diskutieren und im Januar 2024 soll es als Haushaltssatzung 2024 endgültig beschlossen werden. „Heute geht es darum ein Meinungsbild von ihnen zu bekommen“, sagte Dambacher zum Ortschaftsrat und alsbald folgte eine „Lokalinventur“ von Ortsvorsteher Wolfgang Seckler. Dabei kam auch der Wunsch zum Ausdruck, dass „rund um die Kirche“ viel zu richten sei und mit anderen Dringlichkeiten in die kommunale Finanzplanung der Folgejahre bis 2027 aufgenommen werden sollte. Dazu kamen „Ortsbeschreibungen“ von Ortschaftsräten mit Gefahrenpunkten. Zum Beispiel dringend notwendige Rad-und Gehwege, darunter ein solcher entlang der Gemeindeverbindungsstraße von Hardt nach Rötlen.

Als große Posten im Haushaltsansatz für Pfalheim vorgesehen sind ein weiterer Ausbau des Gewerbegebiets Breiter Weg (671.000 Euro) und Umbauten mit Generalsanierung am Feuerwehrmagazin mit (615.000 Euro).

Dem gegenüber nehmen sich „Geschäftsaufwendungen Pfahlheim“ von bislang 1000 Euro sehr bescheiden aus. Doch gerade diese sind um 50 Prozent, also auf die Hälfte gestrichen und für 2024 mit 500 Euro angesetzt worden. Hatte Seckler schon eingangs mit lächelndem Kopfschütteln seinen Unmut darüber kundgetan ging er zum Schluss explizit darauf ein. Symbolische Geschenke mit emotionaler Wirkung, zum Beispiel „der Blumenstrauß und die Flasche Wein“ bei Begegnungen würden hieraus finanziert sagte Seckler. Und er beschrieb dieses „destruktive Sparen“ mit einem anschaulichen Vergleich und der geht so: „Das ist gerade so, wie wenn ein Bauer mit 100 Kühen feststellt, dass das Heu nicht mehr reicht und seinem keinen Buben sagt, wir können deinen Zwerghasen nicht mehr halten.“