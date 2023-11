Musberg zu Gast in Röhlingen

An diesem Samstag gastiert der Oberliga-Spitzenreiter KSV Musberg in der Röhlinger Sechtahalle. Die Musberger Ringer hatte man zu Beginn nicht ganz oben auf dem Zettel, zählten aber sicherlich zum erweiterten Favoritenkreis.

Speziell nach dem deutlichen 21:10-Sieg über den bisherigen Primus aus Korb ist aber klar, dass die Musberger den Platz an der Sonne anstreben und in die Regionalliga aufsteigen wollen. Den Hinkampf konnte der KSV mit 21:12 für sich entscheiden und ist auch im Rückkampf klarer Favorit. Der ACR wird den Kampf aber nicht abschenken und tritt mit der bestmöglichen Mannschaft an. Ein internationales Highlight könnte es im Schwergewicht geben, wenn der noch ungeschlagenen Pole Radoslav Marcinkiewicz auf den ebenfalls noch unbesiegten Röhlinger Ungarn Richard Vegh trifft.

Die Zweite Mannschaft trifft im Vorkampf auf Königsbronn/Faurndau II. Den Hinkampf konnte die Röhlinger Reserve klar mit 48:0 für sich entscheiden. Die Punkte im Rückkampf sollen wiederum errungen werden, um den Anschluss ins Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.