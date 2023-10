Letzter! ACR mit bitterer Niederlage gegen den Tabellennachbarn

Zum Abschluss der Hinrunde hat der AC Röhlingen am Samstagabend im Oberligakampf gegen den Tabellennachbar SV Dürbheim eine bittere Niederlage mit 11:12-Niederlage kassiert und bleibt auf dem letzten Platz der Ringer-Oberliga.

Jonas Stark (AC) konnte den Kampf gegen Kastriot Sedolli offen halten und führte bis kurz vor Schluss. Eine Unaufmerksamkeit nutze der Gast in letzter Sekunde zum 8:6-Punktsieg (57 Kilogramm Freistil). Bis 130 Kilogramm griechisch-römisch musste Denis Wolf (AC) eine Klasse aufrücken. Gegen Manuel Mattes konnte er in den ersten Minuten entscheidend Punkten und wurde verdienter 8:1-Punktsieger. Stefan Maierhöfer (AC) geriet in der ersten Kampfhälfte gegen David Meßmer deutlich in Rückstand. In der zweiten Kampfhälfte erhöhte Maierhöfer das Tempo und drehte den Kampf zu einem 9:7-Punktsieg (61 Kilogramm griechisch römisch). Botond Lukacs (AC) wurde wieder eine Klasse höher eingesetzt (98 Kilogramm Freistil). Er wurde seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte Valentin Zepf nach etwas mehr als vier Minuten mit 17:0 technisch überlegen. Bis 66 Kilogramm Freistil hatte Adrian Maierhöfer (AC) den erfahrenen Stefan Dobri als Gegner. Nach kurzer Führung drehte der Gast aber auf und wurde nach sechs Minuten 17:3-Punktsieger. Tim Wist (AC) gegen Cristian Rusu hieß die erste Begegnung nach der Pause bis 86 Kilogramm griechisch-römisch. In einem stark umkämpften Kampf musste sich Wist nach sechs Minuten mit 3:7-Punkten geschlagen geben. Erik Schweter (AC) fand nicht die richtige Einstellung gegen Robin Kessler (71 Kilogramm griechisch-römisch). Der Gast aus Dürbheim siegte nach sechs Minuten 4:0. Bis 80 Kilogramm Freistil führte Luis Aschauer (AC) gegen Sebastian Zepf lange. Kurz vor Schluss gab er eine Wertung zum 6:6 ab. Auf Grund der letzten Wertung des Gastes ging ein weiterer Mannschaftspunkt an Dürbheim. Auf Nobert Lukacs (AC) ist Verlass (75 Kilogramm A Freistil). Gegen Dominik Mattes punktete er nach Belieben und wurde nach nur 2:18 Minuten technisch überlegener 15:0-Punktsieger. Im letzten Kampf des Abends musste Dominik Liesch (AC) gegen Ringertrainer Pascal Mattes an die Matte (75 Kilogramm B griechisch-römisch). Nach sechs Minuten musste sich Liesch mit 0:8 geschlagen geben. Die 11:12-Niederlage war damit besiegelt.

In der Bezirksliga III unterlag der AC Röhlingen II unterdessen dem KSV Unterelchingen II mit 16:35.