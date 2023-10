Knappe Niederlage gegen den Favoriten

Die favorisierten Ehninger Ringer sind zu Gast in der Sechtahalle in Röhlingen gewesen. In einem spannenden Kampf musste der AC Röhlingen am Ende mit 16:17 geschlagen geben.

Bis 57 Kilogramm Freistil kam Jonas Stark (AC) kampflos zu vier Mannschaftspunkten (4:0). Daniel Deeg (AC) gegen Fabian Bendl hieß die Paarung bis 130 Kilogramm griechisch-römisch Deegl kämpfte, konnte aber die Überlegenheitsniederlage mit 0:15 Punkten nach 4:19 Minuten nicht verhindern (4:4).

Stefan Maierhöfer (AC) musste gleich zu Beginn des Kampfes nach den ersten Aktionen des Bundesligaerfahrenen Constantin Bulibasa den Kampf wegen Verletzung aufgeben. Das bedeutet weitere vier Punkte für Ehningen (61 Kilogramm griechisch-römisch). Bis 98 Kilogramm Freistil kam der Ehninger Andrian Grosul kampflos zu seinen Punkten (4:12). Adrian Maierhöfer (AC) verkürzte kurz vor der Pause die Führung der TSVler. Bis 66 Kilogramm Freistil punktete er wie ein Uhrwerk und kam bereits bei einer 14:0-Führung nach 1:42 Minuten gegen Ali Nazari zum Schultersieg. Tim Wist (AC) konnte Kai Rösch nicht viel entgegensetzten. Nach sechs Minuten stand es 5:3 für den Ehninger (bis 86 Kilogramm griechisch-römisch). Bis 71 Kilogramm griechisch-römisch hatte Eric Schweter (AC) einen sehr schweren Stand gegen Sebastian Sander. Nach 2:03 Minuten stand es 0:15.

Botond Lukacs (AC) gegen Vasile-Madalin Minzala hieß die Begegnung bis 80 Kilogramm Freistil. Hier trafen zwei absolute Top-Ringer der Oberliga aufeinander. Zu verlässlich punktete Botond seinen Gegner nach Strich und Faden aus und wurde nach 4:55 Minuten umjubelter Überlegenheitssieger mit 17:1 Punkten. Sein Bruder Norbert Lukacs (AC) traf auf den ehemaligen deutschen Spitzenringer Marian Rall (bis 75 Kilogramm A Freistil). Der Kampf ging über die volle Distanz von sechs Minuten. Lukacs beherrschte seinen Gegner kam aber „nur“ zu einem 15:2-Punktsieg und somit drei Mannschaftspunkten für den AC. Nun musste Dominik Liesch (AC) alles geben, um ein Unentschieden, beziehungsweise einen Sieg für die Mannschaft nach Hause zu bringen. Bis 75 Kilogramm B griechisch-römisch sah es zunächst super aus. Nach drei Minuten führte Liesch mit 5:0. Allerdings musste er aber auch drei Punkte im letzten Kampfabschnitt abgeben. Der passiv ringende Ehninger rettete sich in eine knappe Punktniederlage. Die 16:17-Niederlage für Röhlingen damit besiegelt.

Die zweite Röhlinger Mannschaft hatte ihren ersten Heimkampf in der Bezirksliga 3 gegen den KSV Aalen 05 II. Nach spannenden Kämpfen mussten sie sich mit 24:28 geschlagen geben.