KG Fachsenfeld/Dewangen feiert in der Röhlinger Sechtahlle

Die KG Dewangen/Fachsenfeld hat das Ostalb-Derby in der Ringen-Oberliga mit 22:10 beim AC Röhlingen gewonnen.

Alles war angerichtet für einen packenden und großartigen Derby-Abend in der Sechtahalle in Röhlingen. Rund 500 Fans sorgten auf beiden Seiten für eine überragende Stimmung und bekamen Kämpfe vom Feinsten zu sehen.

57 Kilogramm Freistil: Obaidullah Besmella holte die ersten drei Punkte des Abends für die KG Dewangen/Fachsenfeld. Gegen Jonas Stark feierte der KGler einen 9:0-Punktsieg. (0:3).

130 Kilogramm griechisch-römisch: Max Knobel (KG) setzte sich über die volle Distanz von sechs Minuten gegen Dennis Wolf mit 4:3 durch. Erst Sekunden vor dem Ende konnte er allerdings den Kampf auf seine Seite bringen (0:4).

61 Kilogramm griechisch-römisch: Stefan Maierhöfer brachte die Sechtahalle zum Toben. Der Ringer vom AC Röhlingen gewann technisch überlegen mit 15:0 gegen Lorenz Sturm. Damit konnte Röhlingen ausgleichen (4:4).

98 Kilogramm Freistil: Richard Végh holte die nächsten vier Punkte für Röhlingen. Auch er siegte technisch überlegen, 17:1 gegen Holger Fingerle (8:4). Röhlingen führte in diesem Derby nun erstmals.

66 Kilogramm Freistil: Im letzten Kampf vor der Pause standen sich Adrian Maierhöfer (AC) und Dimitri-Alin Spiridon gegenüber. Der Ringer vom KG Dewangen/Fachsenfeld setzte sich mit 14:2 und holte sich den Punktsieg (8:7).

86 Kilogramm griechisch-römisch: Samuel Guerrero Santana (KG) holte sich gegen Tim Wist einen 13:1-Punktsieg. Somit gingen die nächsten drei Punkte auf das Konto der Dewanger/Fachsenfelder (8:10).

71 Kilogramm griechisch-römisch: Da Linus Elija Koch (AC) Übergewicht hatte, ging der Sieg automatisch an Yannick Emil Kraus (8:14). Es gab allerdings einen Freundschaftskampf ‐ auch diesen gewann Yannick Emil Kraus.

80 Kilogramm Freistil: André Winkler machte den Derbysieg für die KG Dewangen/Fachsenfeld perfekt. Gegen Luis Jochen Aschauer gewann er technisch überlegen. Nach knapp dreieinhalb Minuten stand es 17:0. Die Fans skandierten: „Derbysieger, Derbysieger, hey, hey.“ (8:18).

75 Kilogramm A Freistil: Norbert Lukacs holte die letzten beiden Punkte für den AC Röhlingen. Gegen Kàroly Kiss wurde er nach dem 5:0-Erfolg Punktsieger (10:18).

75 Kilogramm B griechisch-römisch: Im zehnten und damit letzten Kampf trafen Dominik Liesch (AC) und Nicklas Haßler aufeinander. Nicklas Haßler gewann nach knapp dreieinhalb Minuten mit 17:0 technisch überlegen. (10:22).

Die Gäste feierten letztlich einen klaren Auswärtssieg und sicherten sich erneut den Limes-Pokal. Dieser ist in Form eines Limes-Grenzsteins mit Blattgold verziert. Bis zum Rückkampf am 2. Dezember bleibt er nun in Besitz der KG. So bewertete KG-Trainer Frank Winkler den Sieg seiner Mannschaft im Derby: „Eigentlich ist alles so gelaufen, wie wir es von vornherein erwartet hatten. Ich war überzeugt von meinen eigenen Ringern und habe drei, vier Leute in der Reihe, die wichtige Zubringer sind und die höchste Punktzahl holen. Wenn das durch ist, kann eigentlich nicht viel passieren.“ Röhlingens Sportlicher Leiter Simon Hummel betonte, dass der Derbysieg für die KG verdient war. „In ein, zwei Kämpfen hatten wir etwas Pech, vor allem im Schwergewicht. Beim Kampf 66 Kilogramm Freistil hatten wir ebenfalls auf einen Erfolg gehofft. Adrian Maierhöfer lag aber die ganze Woche mit Fieber im Bett. Bis zur Halbzeit konnte er den Kampf offen gestalten, dann fehlte aber die Kraft. Die anderen Kämpfe waren deutlich. Wir müssen einsehen, dass die KG besser war.“

In der Tabelle rangiert der AC weiterhin auf dem neunten und damit letzten Tabellenplatz. Die KG verbesserte sich auf den sechsten Platz der Tabelle.