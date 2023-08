Jana Schlotter siegreich

Der Reit– und Fahrverein Röhlingen hat am vergangenen Wochenende ein großes Dressurturnier veranstaltet. An zwei Tagen wurde dem Publikum hervorragender Pferdesport gezeigt.

Durch sehr hohe Teilnehmerzahlen aus weitem Umkreis wurde den Gästen trotz Regen ein vielseitiges und unterhaltsames Programm gezeigt. Nach dem großen Erfolg des Springturniers vor zwei Wochen hatten nun die Dressurreiter die Gelegenheit, ihr Können zu zeigen. Die Leistungen der Teilnehmer waren sehr gut, was sich in den teilweise hohen Noten widerspiegelte. Als einer der Höhepunkte des Turniers galten hier nicht nur die Prüfungen, sondern auch die Richter. Unter den Richtern fand sich die international erfahrene Richterin Kerstin Holthaus, die dieses Mal die Richter am Turnier komplettierte. Auch die Reiter des gastgebenden Vereins konnten trotz der großen Konkurrenz punkten. Marlene Krieger konnte mit ihrem Nachwuchspferd Bon Bon in der Dressurreiterprüfung Klasse A Platz sieben erreichen. In der Dressurpferdeprüfung Klasse 1 siegte sie auf Bon Bon. Sandra Raab kam auf Fantastischer Peter im Reiterwettbewerb Schritt–Trab–Galopp auf Platz zwei. Loreen Epacher siegte auf ihrem Mefisto in der Dressurprüfung Klasse L**. Der Sonntag war der Tag des großen Dressurreiter–Finales und der Tag der Jüngsten. Es fanden Dressurprüfungen bis zur Klasse M statt und die Führzügelklasse für die Jüngsten. Die Führzügelklasse wurde dieses Mal als Kostüm–Führzügelklasse angeboten und Reiter, Führer und Pferde kamen in den tollsten Kostümen. Pippi Langstrumpf, das Rote Kreuz, Feen und Marienkäfer waren unter den Kostümen zu finden. Auch am Sonntag fanden sich Röhlinger Reiter unter den Platzierten. Im Kostüm–Führzügelwettbewerb konnten Annelie Holzinger auf Mogli vom Wertachtal und Kiara Epacher auf Arendt von dem Wellsedam beide einen tollen vierten Platz erreichen. Ihre Vereinskollegin Annabelle Krieger schaffte in derselben Prüfung mit ihrem Pony Heidi sogar Platz drei. In der Dressurprüfung Klasse L* auf Trense kam Irene Walter auf Asterix auf Platz zwei, Marlene Krieger kam mit Fantastischer Peter auf Platz drei und mit Willi Wunder auf Platz fünf. In der M*-Dressur kam Loreen Epacher auf Mefisto auf Platz vier, Marlene Krieger erreichte auf Willi Wunder Platz sieben. In den Ergebnislisten fanden sich viele erfolgreiche Reiter und Reiterinnen aus der Region. Rindelbach, Heuchlingen, Jagstzell und Hinterlengenberg waren hier besonders oft vertreten. Höhepunkt am Sonntag Nachmittag war die große M–Dressur, der „Große Preis von Röhlingen“, unterstützt durch die VR–Bank Ellwangen und die Stadt Ellwangen. Siegerin der M–Dressur wurde Jana Schlotter auf Deja Vue R aus Weil der Stadt. Das Turnier war für alle ein voller Erfolg. An beiden Tagen mussten Reiter und Zuschauer mit Regen und teilweise Gewitter kämpfen, aber weder Reiter noch Zuschauer ließen sich davon abschrecken.

