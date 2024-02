Fünfte Jahreszeit an der Sechta: Rösena zünden Faschingsfeuerwerk

Realeg ist und bleibt eine glückselige Fasnet-Hochburg. Das haben die Röhlinger Sechtanarren mit ihrer ersten Prunksitzung der Saison in der ausverkauften Sechtahalle einmal mehr eindrucksvoll bewiesen. In einem opulenten, fast fünfstündigen Programm zündeten sie ein Fastnachtsfeuerwerk vom Feinsten mit anmutigen Garde- und Showtänzen, urkomischen Büttenreden, mitreißender Guggenmusik und ansteckender Begeisterung für Fasnet am Strand der Sechta. Durch die närrische Nacht führten charmant Präsidentin Corina Weiß und Johannes Gerold.

Für Pracht und Prunk sorgt allein schon das Prinzenpaar: Prinzessin Katja I. vom windigen Uhl in einer atemberaubenden roten Robe und der schmucke Prinz Marc I. aus dem Hause Loeffler. Kein Wunder, dass dieses Traumpaar den Wettbewerb ums schönste Prinzenpaar im Ländle gewonnen hat. Jetzt regieren die beiden in Realeg, Ortsvorsteher Walter Schlotter ist bis Aschermittwoch freigestellt: „Beim Feiern und Lachen seid alle dabei, Helau, Alaaf und Heidenei.“ Das ließen sich die Röhlinger und ihre Gäste nicht zweimal sagen. Mit der ersten Schunkelrunde der Sitzungskapelle The Tonics flogen sie schnurstracks in den Fastnachtshimmel hinein. Die ersten Raketen unter dem Narrenbaum ertanzten sich die entzückende Minigarde (Lisa Rup, Sandra Bühler) und die anmutige Kindergarde (Amelie Grundler, Laura Rieger, Pauline Kurz).

Mit ihrem Beitrag „Lehrer*innen und außen“ klagten die alten „Häsinnen“ in der Bütt Uschi Stengel-Wünsch, Sophie Wünsch und Ann-Kathrin Riethmüller als erschöpfte Lehrkräfte ihr Leid über den Schulalltag mit „Erstgeborenen.“ Mit Kindern sei es wie mit Pfannkuchen. Der erste wird nie was. Nicht nur Lehrerin Corina Weiß erfreuten die drei mit „spontanem Englisch“: Sei brav. Be brave.

Die Jugendgarde der Rösena (Jana Tuscher, Elisa Tuscher) eroberte mit ihrem glänzend choreografierten Gardetanz auch diesmal die Herzen im Sturm. 75 Jahre FC Röhlingen. Das muss gefeiert werden, sagten sich Nimm 2 und die Schwestern, als da sind Ruth Schmid, Margarete Schmid-Berhalter, Ernst Hehr und Hans Kucher. Mit ihrer Gesangsperformance „Es lebe der Sport“ zu schmissigen Melodien, darunter Lee Marvins „Wandering Star“, ließen sie Leibesertüchtigungen hochleben und zeigten mit Rope Skipping und dem guten alten Hula-Hoop-Reifen, was sie sportlich draufhaben. Mit dem urkomischen a-cappella-Song über Spielerfrauen - „reich. berühmt und sexy“ - setzten sie mühelos noch eins drauf.

Ein Highlight dieser glanzvollen Rösena-Revue war der grandiose Showtanz der Prinzengarde (Sandra Feil, Vanessa Rupp) und der ersten Garde (Vera Seidl, Ramona Vaas). Sie entführten in einen Traum aus 1001 Nacht an den Nil und ins Bad von Königin Kleopatra, Sänftenträger und Palmwedler inklusive. Da war Magie im Spiel, der Saal stand Kopf.

Fast 50 Jagsttal Gullys boten in farbenfrohen Kostümen ein prächtiges Bild. Mit allerfeinster Guggamusik ließen sie die Sechtahalle beben und die Herzen der begeisterten Zuschauer höher schlagen. Jubel gab’s auch für den Showtanz der Kindergarde, die mit Pink-Panther-Sound einen Banküberfall inszenierte. „Alles nur geklaut“, schmetterten die Prinzen, und Falcos „Kommissar“ versuchte vergeblich, die über die Bühne wirbelnden kleinen Bösewichte zu verhaften.

„Vom Flaschensammler zum Dorfarbeiter. Des isch a Sprung auf der Karriereleiter.“ Und ob. So weit haben es Manuela Huppenberger, Lisa Bühler, Beate Rathgeb und Florian Schmid dank des Ortsvorstehers gebracht. Da kann man nicht meckern. Seine Dankbarkeit bekundete das putzmuntere Quartett mit der Bütt „A großartiga Karriere.“ Dass ein jüngst montiertes Ortsausgangsschild Schlotter hinterrücks ins Kreuz knallte, weil die wackeren Arbeiter den Zement im Beton vergessen hatten - was soll’s. Zumal in Realeg jeder herzlich willkommen ist. Auch Pfohles scheidender Ortsvorsteher Wolfgang Seckler, der ab und zu sogar über Nacht bleibe. Ob der womöglich Schlotters Job haben will, rätselten die vier in astreinem Schwäbisch. Seit 2016 treten sie gemeinsam auf und werden mit den Jahren immer besser.

Eine große Klasse für sich sind die Uhls, Elfriede und Karl, im bürgerlichen Leben Ursula und Franz. Mit ihrer Bütt „50.000 Euro“ räsonierten sie, was man im Alter mit so viel Geld alles anstellen kann, auch wenn sie „stopperter“, sprich, kompakter, geworden ist. Seit 35 Jahren verheiratet. „Is das net schee?“, fragt sie bang. „Ja, das is net schee“, sagt er. So staubtrocken muss man das erst mal nabringe.

Überall Wasser und nichts zu trinken: auf einem Seelenverkäufer lechzte die Jugendgarde mit der Band Santiano nach Rum und „Land in Sicht.“ Mitreißender kann ein Showtanz kaum sein. Um den tänzerischen Nachwuchs braucht den Rösena nicht bange zu sein.

Die Schnitzelbänkler Roland Brenner, Michael Schmid und Paul Oppold zogen Untaten und Schandtaten gepflegt durch den Kakao. Alle bekamen ihr Fett weg, die Neunheimer mit ihrer „Schutzhütte“, Kiesewetter bei den Heimattagen, der Liederkranz, der den Kirchenchor einschloss. Die Verse gibt’s demnächst zum Nachlesen.

Das MäBa (Lena Rupp, Vanessa Spaag) hüpfte und tanzte mit Gebrumme und Gesumme auf Majas bunter Wiese und brachte mit „Heute sind wir wieder sumsbar“ dem nahenden Frühling ein zauberhaftes Ständchen. Nicht nur der hatte seine helle Freude an dieser gelungenen Performance.

Das Finale dieser tollen Show krönten die grazilen Girls der ersten Garde mit ihrem federleicht auf die Bühne gezauberten Gardetanz. Glückseliges Realeg, schönstes Dorf der Welt, das so großartige aktive Närrinnen und Narren hat. Nächstes Jahr feiern die Rösena 55. Geburtstag. Da simmer dabei. Helau Alaaf und Heidenei.