Erfolgreicher Wettkampftag für Röhlinger Nachwuchsskipperinnen

Mit gleich 16 Nachwuchsskipperinnen ist der FC Röhlingen beim Einsteigerwettkampf in Wendlingen vertreten gewesen.

Die Mädchen starteten alle im Einzel in den Disziplinen 30 Sekunden und eine Minute Speed, 30 Sekunden Criss Cross und Compulsory. Letzteres ist eine vorgegebene Sprungfolge, bei der auch die Ausführung bewertet wird. Acht Skipperinnen traten zudem im Teamwettkampf an. Hierbei musste eine Speeddisziplin und ein Compulsory-Freestyle zu zweit gesprungen werden. Alle Teilnehmerinnen freuten sich am Ende über ihre Medaille. Mina Seckler belegte in der Altersklasse sieben bis neun Jahre den zweiten Platz, Lara Schenk in der Altersklasse zwölf bis 13 Jahre den dritten Platz. Trainiert wurden sie von Vanessa Klopfer und Hanna Hauber. Als Kampfrichterinnen waren Shirley Frei, Emeli Rruga, Monika Tuscher und Karin Rechtenbacher im Einsatz.