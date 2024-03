Kalter Markt ohne Pferde, keine Silvester- oder Blutritte, keine Reitvereine - das wäre für viele Pferdefans die bittere Realität, wenn die vor 100 Jahren gestellte Prognose des Paläontologen Eustace L. Furlong tatsächlich eingetreten wäre Der kalifornische Forscher hatte vorausgesagt, dass Pferde bis 2024 wegen der Entwicklung des Automobils ausgestorben sein werden.

Das Gegenteil ist allerdings heutzutage der Fall, denn laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens IPSOS aus dem Jahr 2019 reiten in Deutschland rund 2,3 Millionen Menschen, weitere 11,2 Millionen haben Interesse an dem Sport.

Dass der Reitsport rund um Ellwangen einen so hohen Stellenwert hat, ist vor allem dem Reit- und Fahrverein Röhlingen und Umgebung zu verdanken, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.

Stammverein für Rindelbach, Jagstzell, Killingen

„Der Röhlinger Verein ist eine Art Stammverein für die Reiterei hier“, sagt Gebhard Bühler, der sich viele Jahre für den Verein als Vorsitzender eingesetzt hat. Von den Röhlinger Reitern - ursprünglich eine Gruppe Jungbauern, die ihre Pferde nicht nur für die Landwirtschaft, sondern im Reitsport einsetzen wollten - haben sich in den Jahren nach der Vereinsgründung immer wieder kleine Gruppen abgespaltet, die wiederum neue Vereine in Jagstzell, Rindelbach oder Killingen mitbegründet und so die Liebe zum Reitsport in die Region getragen haben.

Auch mit dem Ellwanger Verein sind die Reiter von Anfang an in engem Kontakt, treffen sich bei gemeinsamen Aus- oder Stafettenritten, wie zum Beispiel 1926 von Jagstheim bis Goldshöfe.

Über die Jahrzehnte hinweg ist der Röhlinger Verein auf rund 270 Mitglieder angewachsen, davon rund 40 bis 50 aktive Reiter. Während heutzutage Jungen und Männer im Amateurreitsport eher in der Unterzahl sind, war der Verein in seinen Gründungsjahren von männlichen Mitgliedern dominiert, während die Frauen als Mütter und Verantwortliche für den Haushalt 1924 noch nicht die Freiheiten hatten, solchen Freizeitaktivitäten nachzugehen.

Beispielsweise verzeichnen Mitgliederlisten aus dem Jahr 1933 nur eine einzige Frau. „Heute sind die Jungs dagegen eher an anderen Hobbys interessiert und die Mädchen eher am Pferd als schönes Tier und als Begleiter“, berichtet Manuel Bühler, Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Röhlingen und Umgebung.

„Jungs treten fast nur noch ein, wenn in der Familie der Pferdevirus auf sie übergegangen ist. Ansonsten ist alles, was neu mit Reiten beginnt und nicht schon in der Familie die Reiterei kennengelernt hat, weiblich.“

Familiäre Gemeinschaft statt Leistungsdruck

Diese daraus gewachsene familiäre Gemeinschaft und das verbindende Interesse an Pferden und am Reitsport zeichne den Verein aus, so Manuel Bühler und sagt dazu: „Es gibt schon einzelne Mitglieder, die Reiten als Leistungssport betreiben, aber die machen das alle für sich und selbstständig.

Der Verein hält sich aus dem Sportlichen raus und kümmert sich eher um das Drumherum, dass sich alle wohl- und zugehörig fühlen.“ Reitunterricht werde zwar für Kinder mit fortgeschritteneren Fähigkeiten angeboten, für den ersten Kontakt zu den Pferden seien Anfänger aber auf die Reitschulen in der Umgebung angewiesen, so Bühler.

Wer allerdings dann fit genug ist, um sicher im eigenen Sattel zu sitzen, könne sich auf eine hilfsbereite Gemeinschaft freuen: „Das Tolle an unserem Verein ist, dass jeder hilft, wenn es ein Problem mit einem Pferd gibt oder jemand einen Rat braucht.“

Dieses Gemeinschaftsgefühl wollen die Vereinsmitglieder mit einem Festwochenende am 29. und 30. Juni auch nach außen tragen. Geplant sind an diesem Wochenende unter anderem eine Nacht der Pferde, Sternritt und Familienprogramm. Details zum Programm folgen.