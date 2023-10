Die nächste Pleite

Erneut kam es zu einem Doppel-Wettkampfwochenende für die Ringer des AC Röhlingen. Erst unterlag man denkbar knapp dem TSV Ehningen. Am Sonntag sollte aber ein Sieg in Ebersbach eingefahren werden. Durch verletzungs- und taktisch bedingte Umstellungen wurde aber auch daraus nichts.

Bis 57 Kilogramm Freistil wurde Stefan Maierhöfer (AC) mit Übergewicht eingesetzt. Da er sich am Vortag verletzt hatte kam es auch nicht wirklich zu einem Kampf gegen Bence Kovács (4:0). Tim Wist (AC) wurde bis 130 Kilogramm griechisch-römisch aufgestellt. Die Rechnung ging nicht auf, denn er musste sich nach sechs Minuten gegen Nikolaos Papadopoulos mit 1:6 geschlagen geben (6:0).

Jonas Stark (AC) ging Stilartfremd an die Matte, 61 Kilogramm griechisch-römisch. Mit konsequenten Angriffen konnte er einen 14:8-Punktsieg gegen Islam Tashuev erkämpfen (6:2).

Dem internationalen Patrik Szurovszki konnte Dennis Wolf (AC) nichts entgegensetzen (98 Kilogramm Freistil). Nach 1:47 Minuten musste er sich mit 0:17 geschlagen geben (10:2). Bis 66 Kilogramm Freistil konnte Adrian Maierhöfer (AC) seinen gewiss nicht schlechten Gegner Stefan Weller mit 7:4 besiegen (10:4).

Botond Lukacs (AC) ging ebenfalls Stilartfremd auf die Matte bis 86 Kilogramm griechisch-römisch. Mit seiner Erfahrung und seinem Können besiegte er Jonas Fabian Wühr sicher mit 17:1(10:8). Bis 71 Kilogramm griechisch-römisch lieferten sich Erik Schweter (AC) und Moritz Hölz zunächst einen ausgeglichenen Kampf, den Schweter allerdings nach sechs Minuten mit 0:4 verloren geben musste (12:8). Louis Aschauer (AC) geriet in der ersten Kampfhälfte in Rückstand (80 Kilogramm, Freistil). Im zweiten Kampfabschnitt kam Aschauer besser in Fahrt und konnte Niclas Kirchner mit 12:4 besiegen (12:11). Nobert Lukacs (AC) konnte gegen Ismail Tashuev mit seinen Konteraktionen bis 75 Kilogramm A Freistil einen sicheren 11:2-Punktsieg mit von der Matte nehmen. Nichts zu bestellen hatte Dominik Liesch (AC) gegen den starken Henrik Roos, 75 Kilogramm B griechisch-römisch. Nach nur 54 Sekunden wurde der Ebersbacher mit 16:0 Überlegenheitssieger und besiegelte die 14:16-Niederlage für den AC.