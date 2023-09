Unentschieden im ersten Heimkampf der neuen Oberliga-Saison im Ringen. Der AC Röhlingen und der SV Fellbach haben sich 19:19 getrennt. Über 200 Zuschauer sorgten in der Sechtahalle wieder für eine überragende Stimmung.

57 Kilogramm Freistil: Der AC Röhlingen startete perfekt in den Abend. Jonas Stark gewann technisch überlegen gegen Jan Lukas Kunst. Der Kampf dauerte nur gut dreieinhalb Minuten. Die ersten vier Punkte waren somit auf dem Konto der Röhlinger (4:0).

130 Kilogramm griechisch-römisch: Richard Végh vom ACR wurde kampfloser Sieger (8:0).

61 Kilogramm griechisch-römisch: Stefan Maierhöfer feierte einen Schultersieg gegen Jan Lukas Kunst. Er holte die nächsten vier Punkte für die Gastgeber. Nach drei Kämpfen stand es 12:0.

98 Kilogramm Freistil: Andre Timofeev (Fellbach) setzte sich technisch überlegen (17:0) gegen Dennis Wolf durch. Damit holte er die ersten vier Punkte für den SVF. (12:4).

66 Kilogramm Freistil: Tornike Katamadze brachte den SV Fellbach zurück ins Rennen um den Sieg. Er gewann technisch überlegen gegen Adrian Maierhöfer (16:0). Zur Pause führte der AC Röhlingen nur noch mit 12:8.

86 Kilogramm griechisch-römisch: Auch nach der Pause gab es für Röhlingen nichts zu holen. Tobias Rieger wurde Punktsieger (13:3) gegen Tim Wist. (12:11).

71 Kilogramm griechisch-römisch: Da Erik Marcel Schweter vom AC Röhlingen Übergewicht hatte, wurde Kevin Karl kampflos Sieger. Erstmals führte der SV Fellbach (12:15).

80 Kilogramm Freistil: Luis Jochen Aschauer brachte die Fans in der Sechtahalle zum Toben. Er feierte gegen Gocha Meladze einen 8:0-Punktsieg (15:15).

75A Kilogramm Freistil: Zwei Kämpfe standen an diesem Abend noch an. Norbert Lukacs kämpfte gegen Otto-Christian Madejczk um den Sieg. Der Röhlinger dominierte von Beginn an. Nach knapp vier Minuten feierte er unter tosendem Applaus der Fans einen 15:0-Sieg. Somit gewann er technisch überlegen (19:15). Röhlingen hatte somit das Unentschieden sicher.

75B Kilogramm griechisch-römisch: Dominik Liesch vom AC Röhlingen war gegen Gocha Meladze ohne Chance. Der Fellbacher siegte nach knapp vier Minuten technisch überlegen (16:0). Am Ende wurden die Punkte geteilt.

So bewertete Röhlingens Trainer Patrick Sorg den Auftritt seiner Mannschaft: „Nachdem wir die Aufstellung der Fellbacher gesehen hatten, war eigentlich ein Sieg gewünscht und auch möglich. Da wir taktische Fehler in der Aufstellung gemacht hatten, sind wir froh, dass es noch ein Unentschieden geworden ist. Vor dem letzten Kampf hatten wir zwar 19:15 geführt, aber Fellbach war dann etwas im Vorteil. Dominik Liesch trat gegen einen starken Georgier an. Er hatte sich gut gestellt und gute Leistungen gezeigt. Am Ende hat es nicht gereicht, aber vom Einsatz her sind wir voll zufrieden mit ihm.“ Bereits am heutigen Samstag ist der AC Röhlingen wieder im Einsatz. Es geht zum KSV Musberg. Kampfbeginn ist um 19.30 Uhr.