Es hat nicht sollen sein. Die Oberliga-Ringer des AC Röhlingen haben den Heimkampf gegen den SC Korb mit 11:20 verloren und steigen als Tabellenneunter in die Verbandsliga ab.

Als die Röhlinger Niederlage endgültig feststand, war die Enttäuschung im AC-Lager entsprechend groß. Die gut 200 Fans in der Sechthalle nahmen das zum Anlass, um dem Team in diesen bitteren Momenten mit stehenden Ovationen Trost zu spenden. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, jeder hat sein Bestes gegeben. Mit den einzelnen Kämpfen bin ich sehr zufrieden“, so Interimstrainer Bernhard Stark. Die Ausgangslage vor dem Kampf gegen den Tabellenzweiten sah folgendermaßen aus: Nur bei einem Sieg und gleichzeitig einer Niederlage des SV Dürbheim (2:31 beim KSV Musberg) hätte man den Traum vom Klassenerhalt aufrechterhalten können. Dann wäre es am letzten Kampftag in Dürbheim zum Showdown um den Klassenerhalt gekommen. Zu Beginn sah es für Röhlingen auch noch gut aus:

57 Kilogramm griechisch-römisch: Jonas Stark sicherte kampflos die ersten vier Punkte für Röhlingen (4:0).

130 Kilogramm Freistil: Einen intensiven Kampf, über die komplette Zeit von sechs Minuten, bekamen die Fans zwischen Richard Végh (AC) und Johannes Kessel zu sehen. Der Röhlinger sicherte sich einen für ihn schmerzhaften 10:0-Punktsieg. Wie Berthold Stark berichtete, hatte er sich in einer Kampfaktion vermutlich schwerer verletzt. Dennoch gewann er (7:0).

61 Kilogramm Freistil: Enrico Baumgärtner holte die ersten vier Punkte für den SC Korb. Er schulterte seinen Gegner Stefan Maierhöfer nach gut zwei Minuten (7:4).

98 Kilogramm griechisch-römisch: Botond Lukacs sorgte wieder für beste Stimmung in der Sechtahalle. Nach sechs Minuten setzte er sich mit 4:1 gegen Daniel Sebastian Mezger durch (9:4).

66 Kilogramm griechisch-römisch: Sehr ausgeglichen war auch der Kampf zwischen Adrian Maierhöfer (AC) und Robin Zentgraf. Der Röhlinger ging über die komplette Distanz und gewann am Ende mit 3:2 (10:4).

86 Kilogramm Freistil: Sechs packende Minuten gab es auch zwischen Luis Jochen Aschauer (AC) und Lawrence Ufumwen. Der Röhlinger feierte einen 3:1-Punktsieg (11:4).

71 Kilogramm Freistil: Nur 90 Sekunden dauerte der Kampf zwischen dem Röhlinger Tobias Andre Link und Angelo Baumgärtner. Der Korber gewann technisch überlegen (11:8).

80 Kilogramm griechisch-römisch: Da Röhlingen keinen Ringer stellen konnte, gingen die vier Punkte an die Gäste. Erstmals an diesem Abend führte Korb (11:12).

75 KilogrammA griechisch-römisch: Dominik Liesch vom AC Röhlingen war gegen Felix Rohrwasser chancenlos. Nach gut viereinhalb Minuten wurde Felix Rohrwasser technischer Überlegenheitssieger. Ein Sieg für Röhlingen war nun nicht mehr möglich - und somit stand der Abstieg fest (11:16).

75 KilogrammB Freistil: Im letzten Kampf des Abends traf Linus Elija Koch (AC) auf Asadullah Nemati. Nach gut der Hälfte setzte sich Asadullah Nemati technisch überlegen durch (11:20).

„Insgesamt sind wir mit acht eigenen Ringern, die in Röhlingen ausgebildet wurden, angetreten - wie auch schon in den vergangenen Wochen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und da kann man drauf aufbauen. Wir werden alles daran setzen, dass wir im kommenden Verbandsliga-Jahr um den Aufstieg mitringen“, berichtet Interimstrainer Berthold Stark abschließend.