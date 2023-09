Das Ziel in der Oberliga ist der Klassenerhalt

Vergangene Saison schaffte der AC Röhlingen nur knapp den Klassenerhalt in der Ringer–Oberliga. Mit Platz acht konnte man nur den AV Sulgen hinter sich lassen. Viele Verletzungen, vor allem in den mittleren Gewichtsklassen, bremsten den ACR aus und so konnte man in der Hinrunde nur einmal in Bestbesetzung antreten.

Neue Saison, neues Glück. So geht man beim ACR in die bevorstehende Saison 2023. Diese beginnt für die Röhlinger an diesem Sonntag. Man ist zu Gast beim TSV Herbrechtingen. Kampfbeginn ist um 17 Uhr. Die Liga ist ähnlich stark wie im vergangenen Jahr einzuschätzen. Die SG Weilimdorf stieg in die Regionalliga auf, der AV Sulgen ging in die Verbandsliga nach unten. Neu hinzu kommt der TSV Ehningen, der nach einjährigem Gastspiel Regionalliga wieder zurück in die Oberliga kommt. Aus der Verbandsliga kommt ebenfalls ein bekannter Verein: Der ungeschlagene Meister SV Dürbheim. Der SV tritt mit einer starken Truppe in der Oberliga an.Weiterhin mit dabei sind die etablierten Oberligisten Musberg, Ebersbach, Fellbach, Korb, Herbrechtingen, Dewangen/Fachsenfeld, von denen sich alle punktuell verstärkt haben.

Trainer Patrick Sorg geht nun in seine zweite Saison als Trainer beim AC Röhlingen. Ein Abgang steht mit Aron Heib zu Buche. Er kehrt nach langer Verletzungspause zurück zu seinem Heimatverein AC Wüstenrot. Neu hinzu kommen Norbert Lukacs vom SV Mietraching und Kevin Schweter vom KSV Unterelchingen. Für beide Ringer etwas Besonderes, da ihre Brüder auch für den AC Röhlingen auf Punktejagd gehen.

Auch der stark umworbene Ungar Richard Vegh bleibt ein weiteres Jahr im Trikot der Röhlinger. Er wurde dieses Frühjahr zusammen mit Botond Lukacs erstmals ungarischer Meister bei den Männern.

Das Ziel wird in erster Linie wie auch im vergangenen Jahr der Klassenerhalt bleiben. Das scheint auch realistisch zu sein. Mit den Neuzugängen und dem bestehenden Kader traut Sorg seinem Team durchaus auch einen Mittelfeldplatz zu. Voraussetzung hier allerdings, dass man vom Verletzungspech verschont bleibt.

Für die zweite Mannschaft bleiben die Ziele ebenfalls wie im Vorjahr. Es soll um die Meisterschaft mitgerungen werden. Nach dreimaligem Vizemeistertitel will man nun einen Platz weiter vorne landen. Allerdings ist die Konkurrenz ebenfalls sehr stark einzuschätzen. Zusammen mit dem KSV Unterelchingen II, KSV Aalen 05 II und dem SC Korb II zählt man hier sicherlich zu den Meisterschaftskandidaten. Vor allem aber sollen die Ringer aus dem Jugendbereich zu den Aktiven herangeführt werden.

Die Fans können sich also auf eine spannende Saison freuen.

Die beiden Mannschaften: