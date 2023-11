35,9 Millionen Euro will die Stadt Ellwangen im kommenden Jahr in verschiedenste Projekte investieren. Knapp drei Millionen Euro davon sollen 2024 direkt nach Röhlingen fließen. Dass sich in Ellwangens größtem Teilort auch im neuen Jahr einiges tun wird, freut allen voran Ortsvorsteher Walter Schlotter.

Jedoch ganz zufrieden ist er mit dem Haushaltsplan trotzdem nicht, denn einmal mehr soll die Restaurierung der Sechtabrücke zwischen der Johann-Sebastian-von-Drey- Schule und der Sechtahalle sowie Mühlbachhalle verschoben werden. Schlotter befürchtet, dass die Brücke aufgrund ihrer Baufälligkeit früher oder später gesperrt werden könnte.

Viel Geld soll 2024 in die Röhlinger und Neunheimer Bildungs- und Betreuungshäuser fließen, wie Stadtkämmerer Sebastian Thomer in der jüngsten Ortschaftsratssitzung erläuterte. 70.000 Euro sind für Brandschutzmaßnahmen an der Schule Röhlingen vorgesehen, in Neunheim soll die Schule mit gut 1,35 Millionen für die Ganztagsbetreuung ausgebaut und saniert sowie der Pausenhof für 25.000 Euro neu gestaltet werden.

Für die Erweiterung des Kindergartens in Neunheim plant die Stadt mit Kosten von insgesamt 700.000 Euro. Der Röhlinger Kindergarten soll Zuschüsse von 270.000 Euro erhalten. Zusätzlich beteiligt sich die Stadt mit 7500 Euro am Bau der neuen Urnenstelen am Friedhof. Außerdem sind 580.000 Euro für verschiedene Tiefbaumaßnahmen vorgesehen, darunter der Bau eines Zebrastreifens mit Gehwegrampe beim Norma-Markt in Röhlingen oder der des Radwegs zwischen Röhlingen und Zöbingen. Weitere 50.600 Euro sind für Wartung und Erhaltung der Bestandsgebäude eingeplant, so der Kämmerer.

Nicht im städtischen Haushalt, sondern in dem des Baubetriebshofs enthalten, ist der Neubau eines Stützpunkts des Baubetriebshofs mit einem Personalraum und Stellplätzen für Fahrzeuge. Etwas mehr als 1,5 Millionen Euro soll das neue Gebäude kosten.

„In Röhlingen passiert viel. Fast drei Millionen Euro fließen in die Ortschaft, das finde ich prima“, resümierte Walter Schlotter. Allerdings fehle im Haushalt eine wichtige Baumaßnahme: Die Ertüchtigung der Sechtabrücke zwischen Schule und Sporthalle. 2022 habe eine Prüfung ergeben, dass sich die Brücke in einem „sehr kritischen Zustand“ befinde. Die Holzauflage löse sich aufgrund morschen Holzes teilweise ab. Er befürchte, dass die Sechtabrücke bei einer weiteren Prüfung gesperrt werden könnte. Schüler und Kindergartenkinder müssten dann einen Umweg auf der Straße ohne Gehweg auf sich nehmen.

„Seit vielen Jahren hat man das auf die lange Bank geschoben. Dieses Bauwerk ist für mich Priorität Nummer eins“, so Schlotter. Deshalb werde er den Antrag stellen, die Sanierung der Fußgängerbrücke in den Haushalt mit aufzunehmen. OB Michael Dambacher, der ebenfalls im Ortschaftsrat zugegen war, stellte klar, dass viele städtische Bauprojekte auch aufgrund des engen Personalkorsetts nicht so schnell wie gewünscht umsetzbar seien. Eine Restaurierung der Sechtabrücke sei vor 2026 wohl nicht möglich.

Walter Schlotter möchte außerdem beantragen, die Kürzung des Ortschaftsbudgets von 1000 auf 500 Euro, das unter anderem für den Jahresempfang verwendet wird, rückgängig zu machen.