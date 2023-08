D–Junioren aus Röhlingen sind Meister

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung haben die D–Jugend–Fußballer des FC Röhlingen die Meisterschaft in der Kreisstaffel 9 gewonnen.

Nachdem in der Vorrunde in der Qualistaffel der zweite Platz erreicht wurde, marschierte das Team in der Rückrunde in zehn Spielen mit zehn Siegen und damit 30 Punkten in beeindruckender Konstanz zur Meisterschaft.

Mit 56:12 Toren erzielte die Mannschaft die meisten Treffer und kassierte die wenigsten Gegentore. Am letzten Spieltag durften sie somit aus den Händen von Staffelleiter Klaus Schumacher den Meisterwimpel entgegennehmen.