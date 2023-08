2. White Summer Night Party an der Sechta

Ein bisschen verrückt muss man als echter Fastnacher auch im Sommer sein, meinen die Präsidenten der Röhlinger Schtanarren Corina Weiß und Peter Higler in einem Presseschreiben der Röhlinger Sechtanarren. Inspiriert von der spontanen Idee des Franzosen Francois Pasquier, der im Sommer 1988 seine überfüllte Gartenparty spontan in einen öffentlichen Park verlegte, laden die Narren am Samstag, 26. August, ab 19 Uhr erneut zur „White Summer Night Party“ an die Sechta ein.

Zu dieser Motto–Party werden alle Gäste aufgefordert, sich komplett in weiß zu kleiden. Die Sechtanarren wollen mit weiß gedeckten Tischen und weißer Deko für ein stilvolle Ambiente auf dem Platz zwischen der Mühlbachhalle, dem Limesturn und der Sechta sorgen. Neben einer Cocktailbar gibt es kleine Snacks und Getränke. Auch für musikalische Unterhaltung wird gesorgt. Eine stimmungsvolle Illumination des Partygeländes lädt laut Vorschau zum Verweilen, zum Freundetreffen und zum Plaudern ein.