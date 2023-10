100 Meter Schotterweg sorgen für Unmut in Röhlingen und Neunheim

Gut 100 Meter lang ist ein geschotterter Weg im Industriegebiet Neunheim, der unter den Röhlinger Ortschaftsräten für Diskussionen sorgt. Weil der Hirschbachweg kurzerhand für Kraftfahrzeuge mit Pollern gesperrt wurde, regt sich Widerstand im Ortschaftsrat. Rudolf Wiedmann fordert, dass die Sperrung wieder entfernt wird, bis der Rat nach einem Termin vor Ort in Ruhe darüber beraten kann. Da die Poller am Donnerstagnachmittag immer noch standen, wiederholte er seine Forderung im Verwaltungsausschuss der Stadt.

Als beratendes Mitglied hatte Rudolf Wiedmann das Thema mit in den Ortschaftsrat gebracht. Er berichtet auf Anfrage, dass das kurze Wegstück zwischen der Ignaz-Emer-Straße und den angrenzenden Feldern von zahlreichen Landwirten als Verbindungsweg genutzt wird und schon seit 2018 immer wieder Thema im Ortschaftsrat war. Es habe den Vorschlag gegeben, den knapp 100 Meter langen Schotterweg zu teeren. Das Vorhaben sei aber immer wieder verschoben worden. Im Juni sei der Hirschbachweg dann einer Verkehrsschau der Stadt Ellwangen unterzogen worden, berichtet Wiedmann. Dort sei unter anderem geprüft worden, ob der Hirschbachweg überhaupt für landwirtschaftlichen Verkehr geeignet sei.

Vor wenigen Wochen seien dann völlig unverhofft Poller an beiden Wegeinfahrten aufgestellt worden. Und das laut Rudolf Wiedmann, ohne vorher den Ortschaftsrat darüber zu informieren. „Der Weg ist ohne Absprache dicht gemacht worden. Daraufhin haben mich viele Neunheimer Landwirte angeschrieben“, so Wiedmann. Am ersten Tag der Sperrung seien sechs Traktoren dort von den Pollern gestoppt worden, bildeten eine Schlange und mussten einen Umweg zu ihren Feldern in Kauf nehmen. Die Emotionen im Ortschaftsrat seien angesichts dieser Thematik regelrecht hochgekocht.

Dass die Wegsperrung nicht vorher im Ortschaftsrat besprochen wurde, stößt Rudolf Wiedmann merklich bitter auf. „Ein solch sensibles Thema muss sensibel behandelt werden“, sagt er und weißt darauf hin, dass keine Gefahr im Verzug gewesen ist. Es sei nicht zu argumentieren, warum die ortsansässigen Landwirte große Umwege zu ihren Feldern in Kauf nehmen müssen. In einer Mail an den Rat und an den Ellwanger Oberbürgermeister Michael Dambacher, Bürgermeister Volker Grab und die Fraktionsvorsitzenden forderte er deshalb den sofortigen Rückbau der Poller.

In der jüngsten Ortschaftsratssitzung brachte Anton Wagner diese Forderung in Form eines Antrags vor. Und die Räte entschieden sich dafür, die Sperrung vorerst aufzuheben. „Wenn sich Ortschaftsrat oder Gemeinderat dafür entscheiden, kommen die Poller natürlich wieder hin“, erklärt Rudolf Wiedmann. Doch zunächst müsse eben im Gremium darüber entschieden werden. Dafür werde der Ortschaftsrat den Hirschbachweg besichtigten, da nicht alle Räte die Situation vor Ort kennen.

Abgebaut waren die Poller am Donnerstag allerdings nicht, weshalb Wiedmann das Thema im Verwaltungsausschuss erneut aufs Tableau brachte. Er wolle jetzt wissen, ob die Sperrungen jetzt entfernt würden oder nicht. Bürgermeister Volker Grab betonte, dass man sich „die Situation noch einmal anschauen“ werde. Man müsse eine einheitliche Linie finden und dann entscheiden. Die Entscheidung des Ortschaftsrats, die Poller zu entfernen, nehme man aber sehr ernst, so Grab.

Es habe schon länger die Diskussion gegeben, dass man den Weg teeren solle, schaltete sich Röhlingens Ortsvorsteher Walter Schlotter in die Diskussion ein. Dann habe er sich den Weg mit dem Ordnungsamt angeschaut. Gemeinsam sei man zu dem Ergebnis gekommen, der Abschnitt werde landwirtschaftlich überhaupt nicht genutzt. Es gebe schließlich einen Flurweg, der sämtliche Äcker miteinander verbinde. Daher frage er sich, weshalb man wegen dieser 100 Meter „so einen Aufstand“ machen müsse. Dieser Weg führe nur ins Industriegebiet Neunheim und werde hauptsächlich von Pkw genutzt.

Daraufhin warf Wiedmann dem Ortsvorsteher vor, dass es hierbei um „eine Sache zwischen dir und Neunheim“ gehe, was Schlotter abstritt. „Es geht nicht gegen Neunheim, sondern um die Sache“, sagte er.