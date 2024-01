Super Stimmung, super laut: Guggen-Contest in Rindelbach hat neue Sieger

Dezibel-Messgeräte am Anschlag

Ellwangen-Rindelbach / Lesedauer: 2 min

Sieben Guggenmusiken sind beim achten Gugga-Contest der Guggamusik Jagsttal-Gullys Rindelbach in der Kübelesbuckhalle angetreten. (Foto: Josef Schneider )

Die Stimmung kochte am Freitagabend in der Guggenmusik-Hochburg Rindelbach über. Zahlreiche Gruppen traten beim Guggen-Contest gegeneinander an.