Die Ergebnisse der Verkehrsschau vom 26. Oktober vergangenen Jahres sind am Dienstagabend im Rathaus auf dem Schönenberg eines der Themen der Sitzung des Ortschaftsrats Rindelbach gewesen. Dabei ging es um die Verkehrsmessung in der Kübelesbuckstraße in Rindelbach.

Laut Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle ist die Straße „absolut safe“, es seien keine weiteren Maßnahmen und kein Handlungsbedarf nötig, denn: „85 Prozent aller gemessenen Fahrzeuge in Richtung Kellerhausstraße überschreiten die Geschwindigkeit nicht und fahren maximal 32,9 km/h.“ Besondere Ausschläge habe es auch nicht gegeben.

„Nur wenn beidseitig ein Gehweg vorhanden ist, gibt es einen Zebrastreifen.“ Ordnungsamtsleiter Thomas Steidle

Es sei immer so, dass man die Geschwindigkeit höher einschätze, meinte der Leiter des Ordnungsamtes. Doch die Geschwindigkeiten seien gar nicht so hoch, wie man sie subjektiv empfinde.

Ein Zebrastreifen indes sei in der Kübelesbuckstraße per se nach dem Gesetz nicht möglich, denn er benötige zwei Gehwege, sagte Thomas Steidle mit Blick auf den Schulweg und die Treppe hoch zur Kübelesbuck-Schule. „Nur wenn beidseitig ein Gehweg vorhanden ist, gibt es einen Zebrastreifen.“ An dieser Stelle aber fehlen Gehwege.

Der Zebrastreifen war ein Wunsch aus der Bevölkerung. Verkehrsschauen gibt es laut Steidle zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. „Wir versuchen, ein wertneutrales Ergebnis zu erzielen“, berichtete er über die Teilnahme von Straßenverkehrsbehörde, Polizeibehörde, Straßenbaulastträger und Tiefbauamt an der Verkehrsschau. Entscheidungen treffe man aufgrund der Faktenlage: „Es soll total transparent sein.“

Wie Ortsvorsteher Wagner informierte, soll es in der Schönaustraße, Einmündung Dankoltsweiler Straße eine Querungshilfe geben: „Da ist man gerade dran.“ Die Querungshilfe solle im Frühjahr umgesetzt werden. Im Bereich Kellerhausstraße/Brückenweg hingegen wurde das Verkehrsschild „Vorfahrt gewähren“ angebracht.

Planungen zur Erweiterung der Kübelesbuckhalle und zur Einrichtung der Ganztagesbetreuung laufen unter Hochdruck

In Bezug auf eine mögliche Erweiterung der Kübelesbuckhalle in Rindelbach und eventuell größeren Neubauten anhand einer Bedarfserhebung berichtete der Ortsvorsteher von mehreren Gesprächen mit der Verwaltung. Auch auf eine Ganztagesbetreuung an der Rindelbacher Schule ging Wagner ein.

Vonseiten der Architekten, der Kämmerei und des Stadtbauamtes müssten entsprechende Antragsunterlagen erstellt werden, um vom Bund Fördermittel von 50 Prozent zu erhalten. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Antragsunterlagen zu erstellen, denn: „Das Ganze läuft im Windhundverfahren.“ Laut Wagner fließen 400 Millionen Euro an Bundesmitteln in den Ganztagsausbau nach Baden-Württemberg.

Gewerbegebiet „Neunheim IX“ bekommt neue Straßennamen

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war die Straßennamenvergabe im Bereich Gewerbegebiet „Neunheim IX“. Der Ortschaftsrat sprach sich einstimmig für die Namen Marie-Curie-Straße, Am Franzosenkreuz und Alessandro-Volta-Straße aus.

Ortschaftsrätin Johanna Fuchs: Defibrillator in Eigenzell falsch montiert

Ortschaftsrätin Johanna Fuchs (CDU) monierte, dass der Defibrillator in der Gymnastikhalle Eigenzell im Inneren angebracht sei: „Wenn die Halle zu ist, kommt man an ihn nicht ran.“ Das bringe der Bevölkerung nicht viel.

Unter Punkt Sonstiges freute sich Ortsvorsteher Wagner, dass es am 24. und 25. Februar wieder ein Theater in Rindelbach gebe, die Theatermenschen führten in der Kübelesbuckhalle das Stück „Alter Schwede“ von Peter Lange-Hagmann auf.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Joachim Adler (CDU) berichtete vom Wunsch nach einer E-Ladestation am Parkplatz Schönenberg. Da nicht klar sei, ob dieser Parkplatz im Eigentum der Kirche oder städtisch sei, möchte Ortschaftsrätin Daniela Michelberger (SPD) in der nächsten Sitzung des Kirchengemeinderates nachfragen.

Eigenzeller Kinder bekommen ein neues Tor

Joachim Adler erkundigte sich nach einem Tor für Kinder auf dem Sportplatz Eigenzell. Georg Mai (CDU) sprach das Thema Ansiedlung des Bibers in der Gehrensägmühle und im Kirnbach an und meinte, wenn der Damm breche, sei im Kirnbach kein Keller mehr trocken. „Wird das gesteuert, wird das überwacht?“, fragte er. „Ich habe mir das erst letzten Samstag angeschaut“, antwortete Ortsvorsteher Wagner.

Die Dämme seien sehr stabil, würden gemonitort und nicht brechen, versicherte er, es werde keine Gefahrenquelle sein. Die Biber fühlten sich da heimisch und hätten zwei Staustufen gemacht. Laut Mai ist der landwirtschaftliche Schaden minimal, und: „Da wird kein Wohngebiet, keine Straße überflutet.“