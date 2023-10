In der Schule in Rindelbach gab es wieder einen Wassereinbruch

In der Schule in Rindelbach hat es wieder einen Wassereinbruch gegeben. Dieses Mal war das Hauptschulgebäude betroffen, Wasser drang in den Betreuungsraum der Tagesbetreuung ein. Darüber informierte Ortsvorsteher Dirk-Michael Wagner in der Sitzung des Ortschaftsrates am Dienstagabend im Rathaus auf dem Schönenberg. Doch das Stadtbauamt und die beauftragten ortsansässigen Handwerker hätten schnell reagiert, die Ursache entdeckt und den Schaden innerhalb von ein paar Tagen behoben. Wagner dankte dem Stadtbauamt und den Handwerkern.

Für die anstehende Sanierung der Rindelbacher Schule stünden inzwischen die Architekten und Planer fest, die Vergabe sei rechtskräftig, berichtete Ortsvorsteher Wagner. Man habe gute, erfahrene Firmen an der Hand. Es werde ein langer Weg, meinte Wagner zur Sanierung.

Die beiden Ruhebänke in Eigenzell, die in Richtung Wasserturm und die in der Eigenzeller Heide, wurden mittlerweile errichtet und werden von der Bevölkerung gut angenommen. „Die sehen recht gut aus“, freute sich Wagner und dankte in diesem Zusammenhang dem Baubetriebshof für die Umsetzung der kleinen Baumaßnahme.

Ortsvorsteher Wagner berichtete zudem über die Ergebnisse der Verkehrsschau vom 15. Juni in Rindelbach. In Bezug auf den Kocher-Jagst-Radweg und den Radverkehr zwischen Jagstzell, Schweighausen und Kalkhöfe werde über ein Verkehrsschild signalisiert, dass vermehrt Fahrradfahrer unterwegs sind. Ein weiterer Punkt der Verkehrsschau war die Beschilderung in der Ulmenstraße und in der Straße Am Kellerberg in Kellerhaus. Für Lkw-Fahrer, die über ihr Navigationssystem dorthin geleitet werden, soll es einen Hinweis und einen Geradeaus-Pfeil in die Straße am Kirnbach geben. Die Straßenbeschilderung werde über die Straßenmeisterei angeordnet, so Wagner.

Auch mit der Parksituation im Wannenfeld befasste sich die Verkehrsschau. Ein Anwohner der Eduard-Wengert-Straße hatte sich über parkende Fahrzeuge gegenüber seiner Hofeinfahrt beschwert, die ihn beim Ausfahren behinderten. In diesem Zusammenhang wurde auf die Rechtsprechung verwiesen, die besagt, dass ein- bis zweimaliges Rangieren zumutbar sei. Die Verkehrsschau nahm auch den Schulweg vom Holunderweg in Richtung Hoher Garten in den Blick. Anwohner hatten hier bezüglich der Sicherheit weitere Maßnahmen gefordert. Die Verkehrsschau indes sah keinen weiteren Handlungsbedarf, denn es sei eine relativ übersichtliche Stelle.

Der zweite angedachte Bauwagen in Eigenzell werde an der vorgesehenen Stelle „doch nicht kommen“, informierte Wagner, die Jugendlichen hätten sich dagegen entschieden und seien auf der Suche nach einem anderen Platz.

Was die drei Bauwagen am Regenüberlaufbecken in Rindelbach betrifft, gab es am Dienstag einen Ortstermin mit Bürgermeister Volker Grab, den Jugendlichen und Eltern. „Es war ein konstruktives Gespräch“, sagte Wagner. Der eine oder andere Bauwagen werde aufgrund mangelnden Bedarfs ohnehin abgebaut. „Wir werden das weiter beobachten“, versicherte der Ortsvorsteher: „Es muss eine gewisse Ordnung vorhanden sein.“