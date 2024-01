Der Ortschaftsrat Rindelbach hat in seiner Sitzung am Dienstagabend im Rathaus auf dem Schönenberg einstimmig drei Projekte im Ortschaftsbudget 2024 beschlossen - mit Ausgaben von insgesamt 5361 Euro. Größter Posten mit 4000 Euro ist die Anschaffung einer mobilen Tonanlage für Veranstaltungen von städtischen Einrichtungen und Rindelbacher Vereinen. Der Ortschaftsrat hat für 2024 ein Ortschaftsbudget von insgesamt 21.000 Euro.

Für Veranstaltungen von städtischen Einrichtungen in Rindelbach und Rindelbacher Vereinen soll eine qualitativ gute Tonanlage beschafft werden. Denn bei Veranstaltungen von Schule und Kindergarten hat sich herausgestellt, dass die bisher zur Verfügung stehenden Tonanlagen für diesen Zweck ungenügend sind, wie Ortsvorsteher Dirk-Michael Wagner in der Sitzung informierte. Ansprachen und musikalische Auftritte seien durch Tonaussetzer, begrenzte Reichweiten von Funkmikrofonen und Rückkopplungen massiv beeinträchtigt.

Die neue Tonanlage kann, so Wagner, von den städtischen Einrichtungen und Rindelbacher Vereinen bei Veranstaltungen ausgeliehen werden. Der Sportverein Rindelbach erklärte sich bereit, für den Verleih der Anlage und die technischen Einweisungen eine verantwortliche Person zu benennen. Die Anlage soll in der Rindelbacher Schule beziehungsweise in der Turnhalle deponiert und nur an unterwiesene Personen ausgegeben werden. Bei der Tonanlage handelt es sich um ein Acht-Kanal-Mischpult mit Verstärker, zwei Boxen, drei Mikrofonen (einmal Funk), Kabel, Aufbewahrungstaschen und Kabeltrommeln. Der stellvertretende Ortsvorsteher Joachim Adler (CDU) hat sich diesbezüglich kundig gemacht und ein entsprechendes Angebot eingeholt. „Die Anlage bleibt im Eigentum der Ortschaft“, antwortete Ortsvorsteher Wagner auf eine entsprechende Frage von Ortschaftsrat Georg Mai (CDU). Bei der Ausleihe durch Vereine wäre er für einen kleinen Obolus.

Mit Kosten von circa 800 Euro soll als zweites Projekt im Ortschaftsbudget zusätzlich zur bestehenden eine weitere Sitzgelegenheit für den neu gestalteten Spielplatz Stocken angeschafft werden. Den Antrag hatte der stellvertretende Ortsvorsteher Werner Schmid (CDU) auf Wunsch von Eltern eingebracht. Bei der Sitzgelegenheit für Besucher des Spielplatzes handelt es sich um eine mobile Bank-Tisch-Sitzkombination aus Holz, die vom Baubetriebshof installiert werden soll.

Der Kauf eines gebrauchten E-Pianos für die musikalische Begleitung des Kinder-, Jugend- und Frauenchors des Männergesangvereins Eintracht Eigenzell wird mit 561 Euro unterstützt. Dies sind 30 Prozent der Anschaffungskosten von 1870 Euro.

Der Ortschaftsrat tritt außerdem für die Aufhübschung des Platzes an der alten Jagstbrücke in Rindelbach ein. Der Platz liegt zentral im Ort und direkt am Kocher-Jagst-Radweg. Wie Ortsvorsteher Dirk-Michael Wagner ausführte, soll er für Veranstaltungen besser nutzbar gemacht werden. Dafür sollen Mittel aus dem Leader-Programm beantragt werden. Die Vorplanungen sollen Ende Februar in Zusammenarbeit mit dem Stadtbauamt starten. Wagner sprach von maximal 10.000 Euro an Planungsleistungen. „Wir haben noch keine detailliert vorliegenden Planungskosten“, sagte Wagner. Für Unterhaltskosten müsse es hingegen einen Posten im Haushalt geben.

Der Platz habe „eigentlich schon Flair“, so der Ortsvorsteher. Die bessere Nutzbarmachung des Platzes soll bis zur Landesgartenschau 2026 realisiert sein. Das Projekt wurde jedoch zurückgestellt und soll in der nächsten Ortschaftsratssitzung nochmals diskutiert werden. Ortschaftsrätin Claudia Wagner (Bündnis 90/Die Grünen) hatte sich mit Blick auf eventuell ähnliche Wünsche aus den Teilorten Eigenzell und Rattstadt gegen die Höhe der Kosten von 10.000 Euro gewandt und Ausgaben von 5000 oder 8000 Euro angeregt. Ortsvorsteher Wagner möchte deshalb nochmals mit der Verwaltung sprechen und meinte: „Die 10.000 Euro kann man auch reduzieren.“