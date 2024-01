Pfahlheimer Ortsvorsteher kündigt Rücktritt nach 15 Jahren an

Es war ein etwas anderer Neujahrsempfang - der 13., denn zwei waren wegen Corona ausgefallen. Ortsvorsteher Wolfgang Seckler hat nach 15 Jahren Ortsvorsteher von Pfahlheim, 30-jähriger Tätigkeit im Ortschaftsrat und zehnjähriger Tätigkeit als Gemeinderat seinen kommunalpolitischen Rücktritt angekündigt. Er wird bei der Kommunalwahl im Juni nicht mehr kandidieren. Aber jetzt ist er noch dabei und es schien ihm eine Freude zu sein, den vielen Vereinen und nicht zuletzt dem Ortschaftsrat Dank zu sagen für die geleistete Arbeit zum Wohle von Pfahlheim. Eine Bläser-Abordnung des Musikvereins Trachtenkapelle Pfahlheim umrahmte den Neujahrsempfang mit festlicher Musik.

„Sie haben die Einladung zur Neujahrsbegegnung nicht ohne Grund erhalten, denn wenn ich unsere Ortschaft mit einem Kreuzfahrtschiff vergleiche, dann gibt es auf so einem Schiff zum einen die Touristen, die auf dem Deck die herrliche Sonne genießen. Es gibt aber auch diejenigen, wie zum Beispiel den Ortsvorsteher, die im dunklen Maschinenraum dafür sorgen, dass das Schiff überhaupt läuft. Sie, liebe Vereine, deren Vorsitzende sowie alle Institutionen gehören zur letzteren Gruppe“, so Seckler. „All diese Arbeit und diese Leistungen, die sie ehrenamtlich für unsere Gesellschaft das ganze Jahr über geleistet haben, sollen heute noch einmal ans Tageslicht kommen und entsprechend gewürdigt werden.

Trotz Ukraine-Krieg und Krieg im Gaza-Streifen seien Zukunftsplanungen notwendig, denn wer aufhöre zu planen, der gebe seine Chance auf eine Weiterentwicklung von vorherein auf, so Seckler. Deshalb sei es gut, wenn sich die Stadt Ellwangen der Zukunft stelle, sagte er und warf dabei einen Blick auf die Konversionsabsichten, das neue Industriegebiet und nicht zuletzt auf die Landesgartenschau 2026. Seckler war sich sicher, dass man in Pfahlheim und den anderen Teilorten davon profitieren könne, fügte aber auch kritisch hinzu, dass solch große Vorhaben nicht zulasten der Unterstützung der Teilorte führen dürfe. „Bleiben sie uns weiter gut gewogen“, sagte er mit Blick auf Oberbürgermeister Michael Dambacher.

Umschwenkend auf Pfahlheim sagte Seckler: „Wir wollen im Optimalfall aktive Einwohner, die sich auch in unsere intakte Dorfgemeinschaft einbringen, Da haben wir in der Vergangenheit schon sehr gute Erfahrungen gemacht“ und fügte hinzu, dass Pfahlheim weitaus mehr wäre als ein reiner Schlafplatz. In diesem Zusammenhang dürfe man nicht vergessen, dass Pfahlheim sehr gute Handwerksbetriebe habe, Handwerker die Arbeit brauchen und im zukünftigen Konversionsgelände hoffentlich viele gute Bau-Aufträge bekommen würden. Auch die Ortschaft Pfahlheim tue sehr viel für die heimischen Handwerksbetriebe und deren zukunftsfähige Betriebsführung und investiere deshalb in Gewerbegebiete wie zum Beispiel „Breiter Weg“. Ein weiterer Schwerpunkt der künftigen Investitionen werde die Feuerwehrabteilung Pfahlheim sein. Dort würde sowohl das Haupteinsatzfahrzeug als auch das Gerätehaus mit hohen Kosten erneuert und generalsaniert.

Eine Bestätigung des guten Miteinanders in Pfahlheim seien auch die vielen Vereine, die sich mit viel Engagement und Herzblut in die Ortschaft einbringen und diese auch mit jungen Menschen lebendig halten würden. Seckler dankte den vielen Vorsitzenden und Vereinsmitgliedern für die geleistete Arbeit. Dem Ortschaftsrat dankte er für das Mittragen vieler Entscheidungen, die Pfahlheim weiter nach vorne bringen würden. Ein zentraler Punkt dabei sei derzeit die Neugestaltung des Platzes bei der Kirche. Es würden schon Pläne vorliegen und die katholische Kirchengemeinde sei als Partner mit in die Planungen involviert. Hier zeige sich das perfekte Zusammenspiel zwischen weltlicher und kirchlicher Gemeinde. Seckler dankte der Kindergartenleitung für das Zusammenwachsen. Auch die Kastellschule mit Schulleiter Werner Tuscher habe einen guten Ruf und hätte die Corona-Zeiten, in denen alles auf den Kopf gestellt worden sei, gut überstanden.

Und so galt der Dank von Wolfgang Seckler allen Vereinen und Institutionen, dem Ortschaftsrat, der Stadt Ellwangen, vertreten durch OB Michael Dambacher, Bürgermeister Volker Grab, den Fraktionsvorsitzenden und vielen anderen, die danach schauen würden, dass Pfahlheim sich ständig weiterentwickeln könne.

Oberbürgermeister Michael Dambacher gab den Dank an Ortsvorsteher Wolfgang Seckler zurück und versprach, dass es zum Abschied des rührigen Ortsvorstehers noch ein gebührendes Fest geben würde. Und der OB nutzte die Möglichkeit des Neujahrsempfangs, die Planungen der Landesgartenschau vorzustellen. Fabian Gmeiner, Ehrenamtskoordinator der Landesgartenschau 2026 in Ellwangen detaillierte die Vorstellungen und stand daran anschließend für die vielen Fragen Rede und Antwort. Sowohl Dambacher als auch Gmeiner war es wichtig, dass die Ortschaften mit von der Landesgartenschau profitieren sollen. Dazu soll ein Aufruf gestartet werden, um alle mit einzubinden.