Keine Fraktionen mehr: Pfahlheim setzt bei Kommunalwahl auf Einheitsliste

Pfahlheim setzt bei der Kommunalwahl am 9. Juni auf eine einfache Mehrheitswahl für den Ortschaftsrat. Konkret bedeutet das, dass beide Fraktionen, die Pfahlheimer Bürgerliste und die CDU, mit einer gemeinsamen Liste antreten werden. Möglich macht die Pfahlheimer Bürgerliste die Abschaffung der unechten Teilortswahl im vergangenen Jahr.

Pfahlheim sei bekannt für seine „unkonventionelle Vorgehensweise beim Erledigen komplexer Aufgaben“, und so werde die Ortschaft heuer, erstmals seit der Eingemeindung vor 50 Jahren, mit einer gemeinsamen Liste, der bis dato „konkurrierenden“ Fraktionen zur Kommunalwahl antreten, erläutert der scheidende Ortsvorsteher Wolfgang Seckler. Die Pfahlheimer Bürgerliste sowie die CDU setzten bei der diesjährigen Wahl des Ortschaftsrats mit der neuen, gemeinsamen Liste „Wir für Pfahlheim“ auf eine einfache Mehrheitswahl. „Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört“, erklärt Seckler, ergänzt aber auch: „Das hört sich eigentlich logisch an, war aber bisher aufgrund des bis dato geltenden Wahlrechts leider nicht möglich.“

Pfahlheim hat im letzten Jahr die Hürden für diese einfache Mehrheitswahl beseitigt, indem der Ortschaftsrat die Abschaffung der unechten Teilortswahl beschlossen hat. Das heißt, in Pfahlheim gibt es jetzt nur noch einen Wahlbezirk, statt der bisher über die unechte Teilortswahl geregelten fünf Wahlbezirke.

Doppelt so viele Bewerber wie Ortschaftsräte

Somit ist der Weg geebnet, denn in Ortschaften mit bis zu 3000 Einwohnern, in denen keine unechte Teilortswahl stattfindet, dürfen die Wahlvorschläge mittlerweile doppelt so viele Bewerber enthalten, wie Ortschaftsräte zu wählen sind. Die Einwohnergrenze ist durch eine Änderung des Kommunalwahlrechts im Frühjahr 2023 auf 5000 angehoben worden.

Für Pfahlheim bedeutet das konkret: Die gesetzliche Regelung ermöglicht es, dass in Pfahlheim ein gemeinsamer Wahlvorschlag mit bis zu 20 Kandidaten aufgestellt werden kann. Davon werden zehn gewählt. Somit haben die Wähler auch weiterhin eine „echte“ Auswahl, und der demokratische Prozess bleibt gewahrt - auch wenn es nur einen Wahlvorschlag gibt.

Ortsvorsteher Seckler, der bisher als Kandidat für die „Pfahlheimer Bürgerliste“ angetreten ist, blickt zurück. Er begrüße es, dass er nun „zum Ende seiner kommunalpolitischen Aktivität diese gute Entwicklung“ mit habe einleiten dürfen, denn jetzt würden CDU und Bürgerliste noch enger zusammenrücken. Sie hätten ohnehin schon immer unabhängig vom Parteibuch ausschließlich zum Wohle Pfahlheims agiert, und deshalb ändere sich auch im zukünftigen Ortschaftsrat nichts, ist Seckler überzeugt. Der Ortsvorsteher sieht in der gemeinsamen Liste auch ein „gewisses Mehr an Gerechtigkeit“, und die Wahl sei für die Wähler viel einfacher nachzuvollziehen.

Kandidaten mit den meisten Stimmen ziehen ein

Und so funktioniert das Prozedere ab sofort: Gewählt sind diejenigen Personen, die am meisten Stimmen erhalten haben. Zudem kann es nicht mehr vorkommen, dass ein Kandidat in das Gremium einzieht, obwohl er weniger Stimmen hat als ein anderer.

Die Mehrheitswahl soll zudem weitaus weniger anfällig für fehlerhafte Stimmzettel sein und die Kandidatensuche erleichtern. Laut Aussage des Ortsvorstehers war es bei der Suche nach geeigneten Kandidaten bisher schon ein Problem, denn wer sich für eine Liste aufstellen lies, wurde fast automatisch als Gegner der anderen Liste angesehen. Viele der Angefragten hätten sich diesen „Stress“ nicht antun wollen und daher abgelehnt. Nun aber habe die Liste problemlos gefüllt werden können.

Anders sieht es natürlich bei der Gemeinderatswahl aus, hier wird es auch zukünftig verschiedene Fraktionen und eine für den Teilort Pfahlheim geltende „unechte Teilortswahl“ geben. Seckler sieht darin aber kein Problem und erinnert an sein eigenes Beispiel, da er im Ortschaftsrat immer für die „Pfahlheimer Bürgerliste“ angetreten ist, und im Gemeinderat als Mitglied der „Freien Wähler“ mitwirkte, während seine Kollegin Regina Gloning für die CDU im Gemeinderat vertreten war.

Diese Beteiligung der Pfahlheimer im Gemeinderat soll über die „unechte Teilortswahl“ auch zukünftig garantiert sein, und wie Seckler sagt, am effektivsten, wenn sie über die Mitwirkung in verschiedenen Fraktionen gelinge. Pfahlheim und der Ortschaftsrat seien somit offen für alle, die sich vor Ort unkompliziert, unabhängig und rein sachorientiert engagieren, aber einer Partei nicht hätten beitreten wollen. „Unser Hauptziel ist, noch mehr unserer Einwohner für kommunalpolitisches Engagement zu gewinnen, und mit dieser Weichenstellung wird uns das auch gelingen“, ist Seckler sicher.