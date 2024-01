In seiner ersten Sitzung im neuen Jahr hat der Ortschaftsrat Pfahlheim einen Blick auf die Zukunftsprojekte bis ins Jahr 2027 gewagt. Gleichzeitig sollten diese Projekte auch als Orientierung des im Juni bei den Kommunalwahlen neu zu wählenden neuen Ortschaftsrats dienen. Der derzeitige Ortsvorsteher Wolfgang Seckler wird dann nach 15-jährigem Vorsitz nicht mehr antreten.

2027 ist Stichjahr für die geplanten Projekte

Wolfgang Seckler war es, welcher die Zukunftsprojekte und deren Zeitschiene in der jüngsten Sitzung auf den Weg brachte. Diese sollen nach Möglichkeit bis ins Jahr 2027 abgeschlossen sein. Und Pfahlheim hat sich wahrlich viel vorgenommen, um dies alles auf die Reihe zu bekommen.

Ein neues Feuerwehrgerätehaus und finale Planung für das Gewerbegebiet „Breiter Weg“

Seckler nannte als erstes das neue Feuerwehrgerätehaus. Der Sanierungsstart soll noch im laufenden Jahr 2024 erfolgen. Die Planungen dazu sind bereits abgestimmt und genehmigt. Spätestens bis zur Lieferung des neuen Feuerwehrautos Ende 2025/Anfang 2026 soll das Gebäude fertig sein.

Beim Gewerbegebiet „Breiter Weg“ wird die finale Planung erwartet, dann sollen die Ausschreibungen erfolgen. In diese Planung und die Ausschreibungen soll der Ortschaftsrat seitens der Stadt zwingend mit eingebunden werden, um dieses neue Gewerbegebiet nach den erforderlichen Ansprüchen der Gewerbetreibenden zu bauen.

Vereinslagerstätte statt Salzlager

Das alte Salzlager am Ortseingang, von Erpfental herkommend, soll in eine Vereinslagerstätte umgemünzt werden. Dazu wird ein neues Dach installiert und der Außenbereich nach ökologischen Erkenntnissen hergerichtet und neu bepflanzt.

Bauausschuss mit drei bis vier Ortschaftsräten soll sich dem Projekt annehmen

Um dieses Projekt in die Gänge zu bekommen, soll ein Bauausschuss mit drei bis vier Ortschaftsräten gegründet werden. Die dortige Ortseingangsgestaltung soll ebenfalls aufgepeppt werden.

Dort soll eine Querungshilfe für Fußgänger und Radler - so der Radweg von Röhlingen nach Pfahlheim kommt - geschaffen werden. Genau auf Höhe der Verkehrsinsel ist auch einmal der Limes verlaufen. Dies soll, so Seckler, zum Beispiel mit einer Palisadenwand, welche an den Limes erinnern soll, ins Blickfeld der Besucher von Pfahlheim rücken und gleichzeitig die Geschichtsträchtigkeit wieder ins Leben rufen.

Nicht nur Ellwangen wird für die Landesgartenschau hübsch gemacht

Ebenfalls soll durch eine entsprechende Bepflanzung des dortigen Grünbereichs auf die Landesgartenschau 2026 hingewiesen werden. Die Maßnahmen sollten, so Seckler, zeitnah angegangen werden. Premiumpflanzen dazu sollten von der Stadt kommen, das i-Tüpfelchen nimmt dann Pfahlheim selbst in die Hand.

Der Gehweg Hasenberg - Ortseingang soll wieder in die Planungen aufgenommen werden. Bisher seien aber die entsprechenden Grundstückseigentümer noch nicht mitgezogen. Ortsvorsteher Wolfgang Seckler regte deshalb an, dass in dieser Sache die Ortschaft Pfahlheim aktiv werden müsse.

Mit dieser Neugestaltung soll Pfahlheim noch attraktiver werden. Ortsvorsteher Wolfgang Seckler

Ein weiteres großes Projekt ist die Neugestaltung rund um die Sankt-Nikolaus-Kirche. „Mit dieser Neugestaltung soll Pfahlheim noch attraktiver werden und die Planungen müssen weiterverfolgt werden“, so Seckler. In Sachen Radweg Röhlingen - Pfahlheim will Seckler noch einmal Gespräche führen. Dort müsse eine machbare Studie vorgelegt werden und diese müsse mit Röhlingen abgesprochen werden, um von vornherein Unmachbarkeiten beim Verlauf des Radweges entgegenzuwirken.

Große Pläne auch für den Sonnenbach und den Bruckgraben

Der Bereich um den Sonnenbach sowie der Bruckgraben in Halheim soll ökologisch aufgewertet werden. Dort sollen jetzt mit wenig Mitteln Nägel mit Köpfen gemacht werden. Um den ökologischen Wert anzuheben und die dortige Hochwassergefahr zu bändigen sollen die dort seither verlegten Rohre geöffnet werden. Dies alles könne passieren, ohne der Landwirtschaft Flächen zu entziehen, so Seckler.

Neben all diesen Projekten gab es noch kleinere Dinge, die je nach Bedarf angegangen werden sollten. So soll das Gelände um das Kastell in Halheim freigeschnitten werden, um den geschichtlichen Grundriss hervorzuheben. Bei der Kastellhalle sollen Sanierungsmaßnahmen, wie vorrangig der Eingangsbereich angegangen werden.

Limes-Freibad soll barrierefreier gestaltet werden

Das Limes-Freibad soll in Sachen Attraktivität aufgepeppt werden und die Gehwege der Ortschaft nach Möglichkeit barrierefrei gestaltet werden. Ein wichtiges Thema ist in Pfahlheim die Schaffung von Baumöglichkeiten. Einige Projekte sind bereits verwirklicht worden aber die Nachfrage von Bauherren ist weiter ungebrochen. In diesem Zusammenhang soll durch die Nutzung von bereits bestehenden Gebäuden die Innenverdichtung vorangetrieben werden.

Pfahlheim schafft Voraussetzungen für Nahversorgung

In Sachen Nahversorgung will sich der Ortschaftsrat um ein geeignetes Gebäude kümmern, um dort zum Beispiel einen Lebensmittelladen anzusiedeln. Auch die ärztliche Versorgung und im Speziellen ein MVZ (Medizinisches-Versorgungs-Zentrum) soll beleuchtet werden.