Einkaufen von 5 bis 23 Uhr – und das an 365 Tagen im Jahr, also auch an Sonn- und Feiertagen. Was ein wenig nach Großstadt klingt, könnte in Pfahlheim bald Realität werden. Die Ortkauf GmbH aus Schwäbisch Hall hat großes Interesse daran, die Nahversorgung im Ellwanger Teilort wieder herzustellen.

Passende Immobilie noch nicht gefunden

Eine passende Immobilie für den sogenannten „Smart Store“ ist allerdings noch nicht gefunden, wie Geschäftsführer Christoph Sarnowski auf Nachfrage bestätigt. Deshalb hat Ortsvorsteher Wolfgang Seckler seine volle Unterstützung bei der Suche nach einer geeigneten Fläche zugesagt. „Damit wir Pfahlheimer wieder die Möglichkeit haben, vor Ort einzukaufen“, sagt er.

Das Haller Unternehmen hat es sich laut ihres Gründers zur Aufgabe gemacht, die Nahversorgung zurück in kleinere Ortschaften, Gemeinden und Kommunen zu bringen. Der „Orti“, wie der Ortkauf umgangssprachlich bezeichnet wird, ist ein „Smart Store“.

Neben den unüblich langen Öffnungszeiten soll der Einkaufsladen „normale vergleichbare Supermarktpreise an einer Selbstbezahlerkasse ohne Verkaufspersonal“ bieten. Unter den rund 1600 Artikeln sei alles dabei, was man für den täglichen Bedarf benötige, versichert Sarnowski.

Artikel selbst scannen und bargeldlos bezahlen

Das Konzept soll folgendermaßen funktionieren: Der Kunde schlendert durch den Laden, legt seine Waren in seinen Korb und scannt die Artikel selbst ab. Anschließend bezahlt er mit allen gängigen Bankkarten, allerdings ohne Bargeld. Wer das nicht möchte, kann eine Kundenkarte beantragen und diese mit Guthaben aufladen.

Das Konzept des „Ortis“ hat Wolfgang Seckler, wie er sagt, überzeugt. Die Nahversorgung müsse wieder gestärkt werden. Man befinde sich schließlich etwa zwölf Kilometer von der Kernstadt entfernt. Ein neuer Laden würde daher die Infrastruktur massiv aufwerten, so Seckler. Daher habe der Ortschaftsrat seine Unterstützung zugesagt, bei der Suche nach einer geeigneten Fläche zu unterstützen.

Der Ortsvorsteher macht deutlich, dass die potenzielle Immobilie allerdings nicht irgendwo liegen darf. Im Außenbereich sei ein Laden wenig sinnvoll. Er müsse zentral und fußläufig erreichbar sowie barrierefrei sein.

Man sei sehr interessiert, mit dem Projekt schnell einen Schritt weiterzukommen, sagt Seckler, der sich zuversichtlich zeigt, dass bald geeignete Räumlichkeiten, die zwischen 80 und 120 Quadratmeter groß sein sollten, gefunden werden, die von Ortkauf angemietet werden können. „Jeder, der eine Idee hat, soll sich melden“, so sein Aufruf an die Pfahlheimer.

Vor allem Senioren waren zunächst skeptisch

Zum Beweis, dass sein Konzept funktioniert, verweist Christoph Sarnowski auf die Filiale in Althütte im Rems-Murr-Kreis. Der Kernort mit rund 2000 Einwohner habe keinerlei Nahversorgung. Um zum nächsten Supermarkt zu gelangen, benötige man ein Auto oder den ÖPNV. Seit Mai 2023 sei der Ortkauf vor Ort und jeder froh, einen Nahversorger vor Ort zu haben.

„Anfangs waren viele Althüttener skeptisch, vor allem die Senioren“, erklärt Christoph Sarnowski. „Nachdem wir aber am Seniorennachmittag das Konzept und vor allem die Kasse erklärt haben, konnten wir viele Sorgen und Skepsis beilegen.“

Zusätzlich soll es im Ortkauf möglich sein, zu Servicezeiten einkaufen zu gehen. An diesen Tagen sei Personal vor Ort, stehe für Fragen zur Verfügung und unterstütze beim Kassieren. Wie Sarnowksi weiter berichtet, entstehen in diesem Frühjahr zwei weitere Filialen, in Schwäbisch Hall sowie in der Nähe von Crailsheim.

„Pfahlheim passt einfach wie die Faust aufs Auge“, sagt der Geschäftsführer in freudiger Erwartung, auch hier bald einen „Orti“ eröffnen zu können. Auch an Ellenberg sei man interessiert, doch auch hier gebe es noch keine passende Immobilie.

Weitere Informationen zum Ortkauf-Konzept finden Sie hier.