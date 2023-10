Wild aus der Region rund um Pfahlheim direkt auf den Teller: Das gibt es, wie eigentlich immer, im Rahmen der Ellwanger Wildwochen auch im Gasthaus zum „Grünen Baum“ der Familie Wohlfrom. Die Gastronomenfamilie setzt dabei auf alt bewährte Klassiker der Wildküche, die in der betriebseigenen Metzgerei vorbereitet werden. Daher wissen Seniorchef und Metzgermeister Bruno Wohlfrom und sein Sohn Franz ganz genau, auf was es beim perfekten Wildgericht ankommt.

Der Rehbraten ist bei uns der Renner. Das ist bei uns auf dem Land schon immer am beliebtesten, sagt Franz Wohlfrom.

Dieser sei, wie eigentlich alles von Wald und Wiesen, kein Alltagsessen und unter den Wildgerichten trotzdem recht preiswert. Damit der Rehbraten aber so richtig schmeckt, kommt es auf eine gute Zubereitung an. Doch zunächst mal von vorne. Wie Andre Schmidt und Rainer Sekler vom Hegering Ellwangen erklären, muss ein geschossenes Reh zunächst vier bis fünf Tage gekühlt von der Decke abhängen.

Ein Produkt mit kurzenWegen

Das Wild, das im „Grünen Baum“ serviert wird, kommt zum allergrößten Teil aus den Wäldern und Wiesen direkt um Pfahlheim. Da Wild durch moderne Kühlräume nicht mehr tagelange in Hütten abhängt, habe es auch sein früher so markantes „Geschmäckle“ abgelegt. Im allgemeinen sei die Lagerung und Zubereitung von Wildfleisch heute deutlich unkomplizierter als früher.

Aus einem geschossenen Rehbock kann der Metzger dann knapp 10 Kilogramm Fleisch, also 35 bis 40 Portionen entnehmen und verwerten, weiß Bruno Wohlfrom. Er betont, dass im „Grünen Baum“ möglichst das gesamte Tier verwertet wird, auch die Knochen. Für den perfekten Rehbraten muss letztlich die Keule zerlegt werden.

Das Fleisch wird dann gemeinsam mit den Knochen in Wurzelgemüse lange angebraten, damit ein Wildfont entsteht. „Das zieht dann langsam vor sich hin, damit es schön zart wird“, erklärt Franz Wohlfrom. Zusammen mit dem Bratensatz gibt dies eine feine und aromatische Wildsoße, verfeinert mit verschiedensten Wildgewürzen, etwas Rotwein und Sahne. Der Rehrücken werde dann rosa gebraten serviert. Dazu gibt es in der Regel Spätzle oder Knödel.

Ihr gesamtes Wildfleisch beziehen die Wohlfroms übrigens das gesamte Jahr über von Jägern aus der Region. Das wird schon deutlich vor den Wildwochen zugekauft. Da hilft es natürlich, dass die hauseigene Metzgerei einen geeigneten Kühlraum hat, sagt Bruno Wohlfrom. Neben dem klassischen Rehbraten wird es im „Grünen Baum“ auch Hirsch- und Rehgulasch, frische Wildschweinwürste sowie Hirschmedaillons geben.

Letztgenannte werden ebenfalls rosa von beiden Seiten gebraten und dann auf Kerntemperatur im Ofen fertig zubereitet. Dazu gibt es für die Gäste Rosenkohlgemüse. Was es an einem Wildwochen-Wochenende vielleicht auch gibt, sind Feldhasen. Ob und wie viele die Familie Wohlfrom davon zubereiten kann, hänge allerdings vom Ergebnis der Hasenjagd in Deiningen ab.

Die übliche Speisekarte gibt es bis zum Ende der Wildwochen dafür nur in einer abgespeckten Form. Sowohl die Wohlfroms, als auch die Vertreter des Hegerings bestätigen, dass gerade junge Menschen Fans der Wildwochen sind. „Es ist nicht nur eine gute Werbung für die Jagd, sondern für qualitativ hochwertiges Fleisch“, betont Rainer Sekler und fügt an: „Mehr Bio geht eigentlich gar nicht.“

Da die meisten jungen Menschen gar nicht wissen, wie Wild richtig zubereitet wird, probieren sie sich gerade während der Wildwochen durch die verschiedensten Gerichte. Andre Schmidt stellt zusammenfassend fest: „Durch die Jagd kommt einfach ein richtig gutes Produkt auf den Tisch. Das Fleisch ist bio, regional und hat kaum Fett.“