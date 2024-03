Rund 60.000 Restaurants gibt es in Deutschland - so jedenfalls weiß es die offizielle Statistik. Nur ein winziger Bruchteil davon findet sich im bekanntesten Verzeichnis dieser Spitzengasthöfe, dem Guide Michelin. Am vergangenen Dienstagabend wurden in der Hamburgischen Handelskammer die diesjährigen deutschen Spitzenrestaurants ausgezeichnet und dazu geladen war ein Gastronomiebetrieb aus Ellwangen: Die Familie Hald, in der zwölften Generation die „Hirschwirts“ in Neunheim.

Seit 2020 erst gibt es den „Grünen Stern“

Noch immer ist ein Michelin-Stern ein schwer zu erreichendes Ziel von ambitionierten Spitzenköchen und Küchenmeistern. Seit 1966 ist dies in Deutschland so. Hierbei zählt das, „was auf dem Teller liegt“, sagt der Neunheimer Metzgermeister und Küchenchef Martin Hald. 2020 wurde eine zusätzliche neue Michelin-Kategorie eingeführt, der „Grüne Stern“. „Hier wird über den Tellerrand hinaus geschaut“, so Martin Hald.

Die Gastronomen erfüllen sämtliche Kriterien

„Die Michelin-Inspektoren wollen sehen, woher das Essen kommt, wie mit den Produzenten, den Landwirten und Erzeugern der Lebensmittel umgegangen wird und wie weit sie von der Produktionsstätte bis zur Gaststättenküche gefahren werden. Kurzum, wie nachhaltig gearbeitet wird“, sagt Wirtssohn Dennis Wiche. Dazu gehörten auch die Saisonalität der angebotenen Speisen, eine ausgewogene Zusammenstellung der Menüs, aber auch die Verwertung der Speisereste bei der Kompostierung oder zur Energiegewinnung in dafür besonders geeigneten Biogasanlagen, so Wiche weiter.

Auszeichnung für Engagement für Nachhaltigkeit

Der neue Grüne Stern ist kein Qualitätssiegel wie die roten Michelin-Sterne, sondern eine Auszeichnung für Restaurants, in denen das Engagement für Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Dazu gibt es auch ein neues Symbol: Es ist ein grünes fünfblättriges Kleeblatt, das durch die leicht schräge Haltung eine gewisse Dynamik ausdrücken möchte. „Es war ein bisschen wie bei der Oscar-Verleihung“, erzählen die Halds. Sie wurden relativ kurzfristig nach Hamburg in den Börsensaal der ältesten deutschen Handelskammer eingeladen, kannten aber die mögliche Auszeichnung noch nicht. Allerdings gab es im Vorfeld so etwas wie eine Nominierung, die ebenfalls schon eine gewisse Auszeichnung darstellt: Vor einigen Wochen haben die Hirschwirte den Michelin „Bib- Gourmand-Award“ erhalten. „Der Bib ist das schlemmende Michelin-Männchen, eine Art Geheimtipp, der viel weniger bekannt ist als der sagenumwobene Michelin-Stern“, erklärt Wiche, „und steht für sorgfältig zubereitete und zugleich preiswerte Mahlzeiten, also für das Preis-Leistungs-Verhältnis des Restaurants. Gewürdigt werden frisch und sorgfältig zubereitete Gerichte, unabhängig vom Küchenstil.“

Neunheimer „Hirsch“ bereits seit Jahren mit Siegel ausgezeichnet

Der Neunheimer „Hirsch“ führt schon seit Jahren das baden-württembergische Hotel- und Gaststättensiegel „Schmeck den Süden“ in der obersten Bewertung, mit drei Löwen. Dort wird er als familiengeführtes Drei-Sterne-Superior-Landhotel bezeichnet, das mit stilvollem Ambiente und regionaler Küche wirbt. Drei Löwen dürfen nur Restaurants führen, bei denen 90 Prozent der angebotenen Speisen aus der Region Baden-Württemberg stammen und die als „Haus der baden-württembergischen Weine“ anerkannt sind und außerdem an regelmäßigen qualitätssichernden Maßnahmen teilnehmen.

In einer Reihe mit den großen Meistern und Spitzenköchen

Wiche hat im Laufe seiner Ausbildung in einigen Sternelokalen gearbeitet und durfte dabei den großen Meistern der deutschen Restaurantspitze über die Schultern sehen. „Damals habe ich in Ehrfurcht zu ihnen aufgeschaut und sie bewundert. Und jetzt standen sie bei der Hamburger Preisvergabe am vergangenen Dienstag neben mir, auf gleicher Ebene mit Tim Raue, Sven Elverfeld oder Harald Wohlfahrt, schon ein erhebendes Gefühl“. Die Michelin-Kommentierung für den Neunheimer „Hirsch“ lautet: „Wirklich vorbildlich, wie detailliert man hier die Herkunft von Fleisch, Fisch und Gemüse kommuniziert. Auf der Speisekarte erfahren die Gäste, wie viele Kilometer die regionalen Erzeuger entfernt liegen. Unser Lieblingsgericht: „Zwiebelrostbraten ‚Nach Art unserer Küchen-Crew‘, zweierlei Zwiebel, Rotweinsauce, hausgemachte Maultasche, Kässpätzle“. Wem da nicht das Wasser im Mund zusammenläuft.