Neunheim bekommt eine Wetterschutzhütte. Das teilte Ratsmitglied Rudolf Wiedmann in der jüngsten Sitzung des Röhlinger Ortschaftsrats mit. Wie sich allerdings herausstellte, erfüllt die Hütte nicht unbedingt die Kriterien für Wetterschutz. Denn sie wird weder Seitenwände noch ein Dach haben. Das sorgte nicht nur unter den Ortschaftsräten für Stirnrunzeln.

Massive Hütte ist nicht genehmigungsfähig

Immerhin 12.000 Euro fließen aus dem Röhlinger Ortschaftsbudget in die fünf auf sieben Meter große Wetterschutzhütte. Sie soll an der Kreuzung Röhlinger Straße/Rattstadter Straße aufgestellt werden, nahe des einstigen Gefrierhauses. Der Grünstreifen sei der einzig zentrale Platz Neunheims, an dem das möglich sei. Allerdings, so Rudolf Wiedmann, handele es sich dabei nicht um eine bedachte Holzhütte wie im benachbarten Killingen.

Auch wenn eine „gescheite Hütte“ ursprünglich vorgesehen war. Vielmehr soll im Neunheimer Zentrum nur ein offenes Metallgestänge gebaut werden, damit die Straße einsehbar bleibt. Auch eine Verglasung sei von Seiten der Stadt nicht genehmigungsfähig. Der erste Entwurf ähnelt deshalb stark einem Gewächshaus ohne Wände. Eine Wetterschutzhütte ohne richtigen Wetterschutz also?

Gestänge ist ein Kompromiss

Das stimmt so nicht ganz. Vielmehr ist das „fliegende Gebäude“ ein Kompromiss. Denn die „Hütte“ ist nicht für Wanderer und Radfahrer gedacht, die Schutz vor Regen suchen. Sie soll für die Bewirtung bei verschiedenen Veranstaltungen im Ortszentrum benutzt werden. Dafür muss über das große Gestänge lediglich eine Plane gezogen werden. Das erleichtert den Neunheimer Bürgern und Vereinen die Auf- und Abbauarbeiten enorm, berichtet Rudolf Wiedmann.

„Wir Neunheimer sind froh, eine gemeinsame Lösung gefunden zu haben, an diesem Platz eine Möglichkeit der Bewirtung bekommen zu können“, so das Ratsmitglied. Spätestens zum Maibaumfest soll das Gestänge stehen, berichtete er.

Im Röhlinger Ortschaftsrat traf die Wetterschutzhütte nicht nur auf Begeisterung. „Eine Wetterschutzhütte ohne Dach, das finde ich jetzt schon irgendwie schade“, befand Corinna Haas. Sabine Hipp sprach derweil lächelnd von einer „Schönwetterhütte“. Dem Vorschlag aus dem Rat, die Plane wenigsten von Frühjahr bis Herbstanfang dauerhaft auf dem Gestänge anzubringen, erteilte Wiedmann eine Absage: „Das ist leider auch nicht möglich.“