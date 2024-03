Helle, moderne Räumlichkeiten, die viel Platz zum Spielen bieten, und ein pittoresker Außenbereich mit unverbautem Blick auf Felder und Bäume - Marcel Kieslich, Leiter des städtischen Kindergartens „Glückspilz“, ist vollends zufrieden mit dem Umzug der U3-Gruppe ins Gebäude der EurA AG im Industriegebiet Neunheim. Die Gruppe musste den bisherigen Standort in der Spitalstraße verlassen, da im Obergeschoss ein zweiter baulicher Rettungsweg fehlt. Die Höhere Baurechtsbehörde des Regierungspräsidiums Stuttgart hatte der Stadt die weitere Nutzung untersagt.

Nach dem Umzug konnte der Betrieb am 15. März bei der EurA AG wieder aufgenommen werden. Der Wechsel der Gruppe sei zunächst erst für den Herbst vorgesehen gewesen, berichtet Bürgermeister Volker Grab. Man sei auf die Firma zugegangen, die sehr schnell reagiert und den früheren Umzug möglich gemacht habe. „Für uns ein absoluter Glücksfall“, so Grab. Zwar sei die Anfahrt zur Kindertagesstätte für einige Eltern nun weiter als zuvor, dafür könne man direkt vor der Tür parken.

Kindergarten war schon beim Bau eingeplant

Die EurA AG hatte den Kindergarten schon beim Bau ihres Firmenstandorts in der Röhlinger Straße mit eingeplant. Dieser war zunächst als Betriebskindergarten für Angestellte gedacht, doch von Anfang an sollte die Stadt die Trägerschaft übernehmen. Das Unternehmen habe sich damals schon mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) abgestimmt, sodass die Räumlichkeiten von der zuständigen Fachaufsicht bereits abgenommen gewesen seien, erläutert Grab. So habe man nun ganz unkompliziert einziehen können.

Der Umzug war, wie Marcel Kieslich berichtet, von den Angestellten des Kindergartens selbst organisiert worden, der Baubetriebshof der Stadt packte auch kräftig mit an. Alle hätten „wahnsinnig viel“ geleistet, freut sich der Einrichtungsleiter. Er bestätigt, dass sich Mitarbeiter wie Kinder in den neuen Räumen sehr wohl fühlen.

Wie der Rest des EurA-Gebäudes ist auch die Kita mit moderner Technik ausgestattet. Es gibt eine Lüftungsanlage und automatisches Licht. Die Räumlichkeiten sind großzügig, besitzen einen großen Garderobenbereich, ein Arbeitszimmer für die insgesamt drei Erzieherinnen, einen schicken Wasch- und Wickelraum sowie eine Schlafbereich. Herzstück ist der Ess- und Spielbereich, der viel Platz zum gemeinsamen Herumtollen bietet. Auch eine moderne Küche gibt es hier.

Herrlicher, unverbauter Blick auf die Natur

Von hier aus betritt man direkt den angelegten Außenbereich mit zahlreichen Spielgeräten. Dieser Bereich grenzt direkt an ein großes Feld und bietet einen schönen Blick auf die Natur von Neunheim.

Mit ganz viel Herzblut eingebracht in das Projekt hat sich Thomas Schneider, Projektleiter der EurA AG. Auch Vorstandsvorsitzende Gabriele Seitz und Karl Lingel, Vorsitzender des Aufsichtsrats, freuen sich, dass die Kindertagesstätte jetzt in ihrem Gebäude eingezogen ist.

Man habe sich damals bewusst für den Bau des Kindergartens entschieden, so Lingel. Auch die Mitarbeiter würden davon profitieren. So sollen jedes Jahr zum Anmeldezeitraum für die Kita zwei bis drei Plätze für EurA-Angestellte freigehalten werden. Werden diese nicht benötigt, werden sie an andere aus Ellwangen vergeben. Zehn Kleinkinder zwischen null und drei Jahren können die Kita besuchen.

Der Mietvertrag in der Spitalstraße läuft noch bis Ende 2025. Hier sind derzeit noch die Kindergartenkinder, die älter als drei Jahre sind, untergebracht. Zuletzt hatte es Streitigkeiten zwischen der Stadt und Hausbesitzerin Ingrid Alice Mayer gegeben, wo es unter anderem um die Nachrüstung des Rettungswegs im Obergeschoss ging. Einig wurde man sich nicht, weshalb die Stadt den Mietvertrag fristlos kündigte.