Wie aus Pellkartoffeln vom Vortag, frischen Grieben und ein paar anderen handelsüblichen Zutaten wie Milch, Schmand und Eiern typisch schwäbische Griebenschnecken zubereitet werden, zeigt in dieser Folge von „Larissas Leckereien“ Adelheid Reeb vom Kürbishof in Ellwangen-Neunheim.

Mit ihren Griebenschnecken ‐ oder„Griebaschneckle“, wie Reeb sagen würde ‐ hat sich die Ellwanger Landfrau mittlerweile schon einen Namen gemacht. Und zwar nicht nur bei ihrer Familie, die sich von Ehemann bis Enkelkind gerne zum Mittagstisch versammelt, wenn das schwäbische Hausmannsgericht auf dem Speiseplan steht.

Auch der SWR hat sich schon in die Geheimnisse des Griebenschnecken-Backens einweihen lassen

Auch beim Kompetenzzentrum Hauswirtschaft und Ernährung des Landratsamts Ostalbkreis ist ihr Rezept zum Nachkochen hinterlegt und sogar die „Rezeptsucherin“ Susanne Nett vom Südwestdeutschen Rundfunk war mit einem Fernsehteam bereits bei ihr zu Gast, um sich die Zubereitung zeigen zu lassen.

Einfache Zutaten, die aber Fallstricke mit sich bringen

Denn trotz der wenigen Zutaten hat das einfach wirkende Gericht ein-, zwei Fallstricke, die zu meistern gilt. Zunächst stellt sie aber aus geriebenen Kartoffeln vom Vortag, Eiern und Mehl einen Kartoffelteig her, der zwar elastisch, aber nicht zu klebrig sein sollte.

Reeb empfiehlt dabei, mehligkochende Kartoffeln zu verwenden und bei der Zugabe von Mehl sparsam vorzugehen. „Wenn man zu viel Mehl hinein gibt, werden die Griebenschneckle am Ende zu fest“, erklärt sie dazu.

Eier, Kartoffeln, Mehl, etwas Salz, Pfeffer und Muskatnuss - mehr braucht es für den Teig der Schnecken nicht. (Foto: Larissa Hamann )

Für die klassische Füllung brät Reeb Grieben vom Metzger und Zwiebeln in einer großen Pfanne an. Optional könne diese Mischung aber auch mit Lauchzwiebeln und Rauchfleischwürfel verfeinert werden.

Zum Schluss gibt die Neunheimerin eine ordentliche Portion Schmand dazu: „Damit lässt sich die Füllung erstens schöner auf dem Teig verstreichen, und zweitens gibt der Schmand dem Ganzen noch eine frische, säuerliche Note.“

Ursprung der Griebenschnecken ist unklar

Seit wann in der Region Griebenschnecken gebacken werden und wer das Gericht erfunden hat, ist nicht überliefert. Allerdings werden laut Statistischem Landesamt Kartoffeln bereits seit 1701 auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württembergs angepflanzt. Die Zubereitung von Knödeln und Schupfnudeln setzt sich zwar erst später, etwa ab 1800, durch, es kann aber somit davon ausgegangen werden, dass das schwäbische Hausmannsgericht bereits seit mindestens 200 Jahren in der Region gekocht wird.

Manche Quellen wie die MBW Marketinggesellschaft, Herausgeberin des wöchentlichen Newsletters „Schmeck den Süden“, gehen auch von einer Zufallserfindung beim Backen aus: Wenn das Mehl in Zeiten schlechter Getreideernten nicht ausreichte oder rationiert werden musste, sollen die sparsamen Schwaben es mit preiswerteren Kartoffeln gestreckt haben.

Damals für arme Leute, heute ein Rezept für die ganze Familie

Auch die anderen Zutaten lassen darauf schließen, dass Griebenschnecken einst eher in ärmeren oder bäuerlich geprägten Haushalten auf den Tisch kam. Zutaten wie Kartoffeln, Mehl, Eier, Milch, Zwiebeln waren selbst für jene Menschen mit schmalem Budget preisgünstig zu erstehen oder selbst herzustellen.

Auch die Grieben waren letzten Endes „nur“ ein Abfallprodukt beim Schlachten, das beim Auslassen des Fettes übrig bleibt. Als Geschmacksträger und Energielieferant wurden sie damals aber nicht weggeschmissen, sondern in verschiedenen Gerichten wie Hitzkuchen, Griebenschmalz oder eben den Kartoffelschnecken verwertet.

Nach der Vorbereitung der Füllung und des Teiges folgt der schwierigste Teil der Zubereitung. „Die Kunst am Griebaschneckle-Backen besteht vor allem im Rollen“, so Adelheid Reeb. „Da ist es ganz wichtig, die Arbeitsfläche gut zu mehlen, damit nichts kleben bleibt.“

Zu den Griebenschnecken serviert Adelheid Reeb ein Stück Braten und Sauerkraut. (Foto: Larissa Hamann )

Ist das Kunststück geglückt, schneidet die Ellwanger Landfrau den Strudel in vier bis fünf Zentimeter dicke Scheiben und legt diese flach in eine gefettete Auflaufform. Abschließend füllt sie die Zwischenräume mit Milch auf. Für eine halbe Stunde geht es danach für die Schnecken bei 200 Grad in den Ofen, bis sie goldbraun gebacken ‐ und damit fertig zum Servieren sind.