Trocken, zäh, aber dafür viel mehr gezahlt als Fleisch als konventioneller Haltung: Wenn Wildfleisch beim Kochen wegen falscher Zubereitung misslingt, ist die Enttäuschung oftmals groß. Denn für die meisten Menschen ist das Kochen von Wildgerichte heutzutage immer noch etwas Besonderes im Gegensatz zu Gerichten mit Schwein, Rind oder Geflügel.

So eine Enttäuschung ist jedoch problemlos vermeidbar. Denn Geheimnis, wie ein Rehrücken oder auch andere Wildgerichte mit geringem Fettgehalt sicher gelingt, liegt für Dennis Wiche, Küchenchef im Ellwanger Landhotel „Hirsch“ in einem einfachen Zubereitungstrick, der auch zu Hause ohne teure Spezialausstattung funktioniert.

Rotochsen-Chef Alexander Veit blickt hinter die Kulissen der Wildwochen-Küche des Landhotels

In Vorbereitungen auf die Ellwanger Wildwochen gibt Küchenchef Dennis Wiche der „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ als offizieller Medienpartner der Aktionswochen einen Einblick, wie Wildfleisch im Landhotel Hirsch in Ellwangen-Neunheim zubereitet wird ‐ und trotz der großen Mengen, die hier täglich für den Restaurantbetrieb verarbeitet werden, problemlos auf den Punkt zubereitet werden. Ebenfalls zu Gast bei diesem Treffen ist Alexander Veit, Geschäftsführer der Ellwanger Rotochsenbrauerei.

Rehrücken mit Selleriepürree, Zwetschgen und frischen Pfifferlingen stehen auf dem Programm

Als Inhaber einer eigenen Gaststätte, dem Roten Ochsen in Ellwangen, steht der Brauereichef zwar im Alltag eher selten am Herd, ist aber seit Jahren sehr interessiert an der Wildküche und durfte daher Dennis Wiche als Wildwochenpate des Landhotels bei der Zubereitung eines Rehrückens mit Selleriepürree, wildem Blumenkohl und eingelegten Kirschen unterstützen.

Seit Jahrzehnten ist die Rotochsen-Brauerei Partner des Ellwanger Landhotels. Keine Frage, dass Alexander Veit den Gastronomie auch während der Ellwanger Wildwochen gerne unterstützt. (Foto: Larissa Hamann )

Das Reh wird dabei mit einer besonderes schonenden Technik zubereitet: Dem sogenannten Rückwärtsgaren. Während das Verfahren, das Fleisch zuerst anzubraten und anschließend im Ofen fertig zu garen, mittlerweile unter Hobbyküchen schon recht gängig ist, ist das Rückwärtsgaren noch recht unbekannt.

Wiche ist jedoch überzeugt: Rückwärtsgaren hat eine noch höhere Gelinggarantie als das Garverfahren im Ofen. „Die Gäste kommen zu spät, man möchte dann aber trotzdem erst einmal gemütlich mit ihnen anstoßen oder vielleicht hat man selbst während der Vorbereitungen das Fleisch im Ofen vergessen ‐ beim Rückwärtsgaren ist das alles kein Problem“, so Wiche.

Saftigeres Fleisch durch schonendes Garen

Denn bei diesem Verfahren wird das Fleisch roh und unter einer Alufolie bei etwa 60 Grad ganz langsam gegart und erst zum Schluss ‐ kurz vor dem Servieren ‐ scharf angebraten. Der Vorteil daran: Bei solch niedrigen Temperaturen im Ofen denaturiert weder Eiweiß im Fleisch noch tritt viel Fleischsaft aus, sodass das Filetstück saftig und zart bleibt.

Während das Fleisch also im Ofen gart und zusammen mit der geschmolzenen Butter ‐ die später zum Anbraten dient ‐ schon einmal Aromen von Thymian, Lorbeer, Wacholder und Rosmarin aufnimmt, kann sich der Küchenchef den Beilagen widmen. Zusammen mit dem Brauereichef bereitet er aus Sellerie ein cremiges Püree zu, brät Pfifferlinge und wilden Blumenkohl vom Keltenhof an und kocht die selbst eingemachten Kirschen noch einmal auf.

Die kräftige Wildsoße aus den Knochen des Rehs hat Wiche bereits vorbereitet, verfeinert sie aber noch mit einem Schuss Bockbier der Rotochsenbrauerei. Das dunkle Bier mit seiner karamellig-malzigen Note soll ein harmonisches Gegengewicht zu den kräftigen Aromen des Wildgerichts bilden.

Ist alles zum Anrichten bereit, holt Wiche das Fleisch aus dem Ofen und brät es nur kurz in der Pfanne mit der aromatisierten Butter an. Zum Abschluss in einer würzigen Panade gewälzt, komplettiert es das herbstliche Gericht.